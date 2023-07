First Reaction: Shock! Direbbe Matteo Renzi. Sì perchè tra le decine di candidature, quella di Meluso non era mai comparsa, nemmeno lontanamente.

TuttoNapoli.net

Un uomo solo al comando. Sempre di più. Quasi si diverte, irriverente e smargiasso come parte integrante di un carattere che non può essere cambiato. Nessuno sfugge alla propria natura. Aurelio De Laurentiis gioca sempre colpi con tempi differenti, è un tennista che ama il contro tempo, talvolta anticipa altre volte ritarda, a suo piacimento.

La giornata di mercoledì ha ribadito, ancora una volta, un concetto che in molti dovrebbero aver già assimilato, basterebbe prestare un pochino d’attenzione in più. Ovvero: l’unico esperto di mercato che ha le notizie sul Napoli è Aurelio De Laurentiis. Gli altri arrivano molto dopo, spesso finiscono fuori strada, arrancano su sterrati che finiscono che non portare da nessuna parte.

La questione del direttore sportivo. I nomi tirati fuori sono stati tanti, tantissimi, anche a poche ore dall’annuncio ufficiale. Pare di vederlo De Laurentiis, sornione, che legge e abbozza un sorriso che assomiglia più a un ghigno. Così, all’improvviso, spara il messaggio su Twitter in cui annuncia Meluso.

First Reaction: Shock! Direbbe Matteo Renzi. Sì perchè tra le decine di candidature, quella di Meluso non era mai comparsa, nemmeno lontanamente. Così come accade con Giuntoli, preso dal Carpi, il presidente preferisce seminare un terreno ancora poco battuto. Intanto si gode, e protegge in questo modo, la squadra di osservatori che sono il vero segreto del mercato del Napoli. Un mercato in cui c’è sempre più un uomo al comando, Aurelio De Laurentiis.