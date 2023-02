L’uomo che con 3 gol tolse lo scudetto e che con 3 gol vuole restituirlo al Napoli

Era il 29 aprile del 2018, il day after Orsato-Pjanic e lo schifo di San Siro in quell’Inter-Juve che uccise i sogni scudetto del Napoli di Sarri.

Era il 29 aprile del 2018 , il day after Orsato-Pjanic e lo schifo di San Siro in quell’Inter-Juve che uccise i sogni scudetto del Napoli di Sarri. Il Cholito fece a prezzi una squadra già a brandelli, con l’animo distrutto, segnando una tripletta in maglia Fiorentina che di fatto pose fine alla grande cavalcata sarriana.

In estate, poi, le strade sembrano potersi incrociare di nuovo. E qui il destino c’entra poco; qui c’è una scelta, forte e decisa, da parte di Simeone. Vuole il Napoli. Nemmeno le vuole sentire le altre offerte. Attende per settimane che l’affare Petagna-Monza si concretizzi, per vestirsi d’azzurro. Perché voleva quella maglia, quello stadio.

La Champions. Già presentarsi con un gol al Liverpool, dopo pochi minuti dall’ingresso in campo, doveva suggerirci che ci fosse qualcosa di speciale in questa storia. Poi Milan, Cremonese e infine (per il momento) la Roma: ancora una volta tre gol. Questa volta segnati dall’altro capo della storia. Per soffiare forte nelle vele azzurre, per essere protagonista dalla parte giusta. C’è un romanticismo che profuma d’antico in questa lunga redenzione del Cholito, l’uomo che con tre gol tolse allo scudetto e che con tre gol vuole riportarlo a Napoli. Ti avevamo già perdonato al ‘Ciao’ caro Giovanni.