La domanda che tutti si stanno facendo su Lobotka

Domenica il Celta Vigo tornerà in campo dopo le feste natalizie per affrontare l'Osasuna in campo alle ore 21. La domanda che tutti si stanno ponendo è la seguente: Stanislav Lobotka sarà in campo oppure no? Un quesito ricco di dubbi per un motivo semplice: il regista slovacco, che in questo campionato ha saltato una sola partita, sta trattando col Napoli ed è molto vicino al trasferimento in azzurro.

La trattativa potrebbe concludersi tra poche ore, in tal caso Lobotka sarebbe già pronto a volare in Italia per le visite mediche, viceversa, dovesse l'affare prolungarsi per un mancato accordo tra le due società, lo slovacco sarebbe a disposizione del suo allenatore per la sfida di domenica. Ma con la testa rivolta altrove, pur essendo un professionista come tutti, Lobotka potrebbe anche restare in panchina. Non sarebbe la prima volta. Deciderà, ovviamente, l'allenatore. Oppure nessuno, perché il dado sarebbe tratto: Lobotka è (già) del Napoli. Lo scopriremo tra poche ore...