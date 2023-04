La fantastica storia dei terzini di provincia: la doppia arma segreta di Spalletti 

I due terzini sono sicuramente uno dei segreti di questo Napoli che domina la Serie A, per la capacità di incidere sulla fase offensiva con gol e assist

Quanta strada fatta in azzurro. Da gregari a riferimenti di questo Napoli. Due belle storie, quelle di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui . Cresciuti così tanto, cresciuti insieme in maglia azzurra dopo aver condiviso la diffidenza derivante dalla provenienza da una provincia. L’Empoli in comune, le corsie della difesa da presidiare da destra a sinistra, fino a diventare l’arma in più di Luciano Spalletti.

Registi all’occorrenza, attaccanti aggiunti con costanza

I due terzini sono sicuramente uno dei segreti di questo Napoli che domina la Serie A, per la capacità di incidere sulla fase offensiva con gol e assist. La gara di Lecce è l’emblema di questo nuovo modo di attaccare: il primo gol lo firma Di Lorenzo, il secondo nasce dal solito cross teso di Mario Rui.

Per DI Lorenzo sono già 4 le reti e 6 gli assist tra campionato e Champions, mentre Mario Rui non è ancora andato in gol ma ha già fornito ben 8 assist (7 in campionato) per il compagni.