La notizia che mai ci saremmo aspettati al 20 dicembre

Sembra un salto nel vuoto, con la terra che t'appariva salda sotto ai piedi che ora si è tutta sgretolata. Il Napoli Campione d'Italia, quello di una bellezza stordente, di un dominio a tratti imbarazzante, s'è sfaldato. Ancora una volta. Quando sembrava aver imboccato la strada vecchia, si è immediatamente ritrovato a rivivere le debolezze di una nuova stagione sconvolgente. Pare di vedere Sisifo, alle prese con il suo supplizio: pareva di aver superato la parte più faticosa nel trascinare un masso in cima ad una montagna, che ecco il masso ricadere dall'altra parte. Ci risiamo.

Sono passati pochi mesi di calcio, con molte celebrazioni (tutte meritate) ed una strategia estiva immeritata. Non era così che si doveva gestire quel tricolore sul petto. Meritava più cura la difesa di quel vessillo, che era il sogno di un popolo intero. Aurelio De Laurentiis si è perso, tra la vanagloria di chi si sente intoccabile e puntualmente viene punito dagli dei. Siamo al 20 dicembre, al momento in cui si si scrive, e bisogna fare i conti con una notizia totalmente inaspettata, per molti scioccante: il Napoli ha già mandato in fumo due obiettivi. Già fuori, di fatto, dalla corsa scudetto lontano 14 punti dall'Inter capolista, ora fuori pure dalla Coppa Italia.

