La novità tattica proposta da Mazzarri per risolvere il primo grosso problema

Equilibrio. Ed equilibrati. Due parole che Walter Mazzarri ha ripetuto più volte da quando è tornato a sedersi sulla panchina del Napoli

Equilibrio. Ed equilibrati. Due parole che Walter Mazzarri ha ripetuto più volte da quando è tornato a sedersi sulla panchina del Napoli. Anche prima della partita con il Monza, nella conferenza stampa della vigilia, l'allenatore di San Vincenzo si era espresso così: "Io voglio dare una mano ai giocatori a riprendere quella fiducia che avevano l'anno scorso, giocando bene e cercando di essere equilibrati e non fare leggerezze ed errori da evitare". E ancora così: "Di contropiedi se ne prendono meno, 1 a partita, prima era diverso, l'equilibrio lo sto vedendo, ma serve anche fortuna nell'episodio e svolti, finora è successo al contrario".

Insomma, dopo essere entrato nella testa dei calciatori, intervenendo sull'aspetto psicologico di una squadra che era stata svuotata dai disastri della gestione-Garcia, Mazzarri ha deciso che lo step successivo fosse quello di lavorare sulla fase difensiva. Il Napoli, d'altronde, è la squadra che ha la peggior difesa tra quelle che occupano le prime undici posizioni della classifica: 21 gol al passivo. In più, dal suo ritorno, il tecnico azzurro non era mai riuscito a tenere la rete inviolata in campionato (una volta in Champions League, col Braga, sì) e aveva incassato 16 reti in 8 partite in tutte le competizioni.

Così contro il Monza ha pensato a una novità tattica, complice anche l'emergenza: un 5-4-1 in fase di non possesso, sfruttando la gamba di Zerbin, capace di ricoprire di fatto il ruolo di quinto senza palla e di esterno alto nel classico 4-3-3 in fase di possesso. Il nuovo assetto è ben visibile dal grafico che vi proponiamo di seguito (fonte: Lega Serie A). Un modo per ristabilire il tanto agognato equilibrio ed evitare i contropiedi a cui una compagine che tende sempre a giocare il pallone a e lanciarsi in attacco a pieno organico si espone per forza di cose.

Ora c'è da capire se si è trattata di una soluzione d'emergenza e basta, magari pensata ad hoc per contrastare il 3-5-2 (o 3-4-2-1) del Monza e non perdere i riferimenti sui quinti avversari, o se sarà una disposizione che rivedremo anche nelle prossime partite. Politano, che rientrerà dalla squalifica, potrebbe fare più fatica e risentirne nella brillantezza nella metà campo avversario, ma è possibile che anche nel primo match del 2024 contro il Torino - che pure gioca con la linea a cinque - venga riproposto. D'altronde col Monza ha dato i suoi frutti, ha funzionato, al netto della sterilità offensiva degli uomini di Palladino. Ora, però, Mazzarri dovrà cominciare a lavorare anche sulla fase di possesso: anche e soprattutto da lì passerà la risalita in classifica.