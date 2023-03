La ricostruzione di Repubblica: "Tedeschi tranquilli, ma poi arrivano i napoletani con le spranghe"

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica riportando la ricostruzione di Prefettura e Questura, fa sapere che tutti erano a conoscenza dei pericoli

L'edizione odierna del quotidiano Repubblica riportando la ricostruzione di Prefettura e Questura, fa sapere che tutti erano a conoscenza dei pericoli della trasferta per i tedeschi. Eppure ieri sia al mattino che al pomeriggio i sostenitori dell'Eintracht hanno deciso di procedere come un corteo, "si sono fermati ai tavolini a consumare tranquilli". Poi è finito tutto in disastro. I 200 napoletani calano dai Quartieri in duecento con spranghe, bombe carta, torce. Al settimo tentativo, sorprendono alle spalle le forze dell'ordine e la macchina della sicurezza implode.