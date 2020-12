La rivoluzione di Crotone: dopo un confronto con ogni giocatore, Gattuso cambia mezza squadra

Quale versione del Napoli vedremo a Crotone? Diverso negli uomini rispetto all'ultimo che ha pareggiato coin l'AZ, questo è certo. Secondo La Gazzetta dello Sport, cambierà anzittutto il centravanti, che allo Scida sarà Andrea Petagna e non Dries Mertens (a riposo), supportato probabilmente da Piotr Zielinski alle sue spalle nel 4-2-3-1 che Rino Gattuso rispolvererà con il ritorno di Diego Demme in mezzo al campo.

LA SCELTA - La decisione è stata presa ieri dall'allenatore azzurro, pensando anche alla sfida decisiva d'Europa League con la Real Sociedad, come sottolineato dall'edizione odierna della Rosea: "Il tecnico ha parlato ieri mattina con ognuno dei suoi giocatori, per capire condizioni e situazioni e poi ha deciso di cambiare mezza squadra oggi allo Scida, per andare a conquistare tre punti importanti. Per presentare gente motivata in campo e non rischiare di prendere sottogamba la gara contro l’ultima in classifica, che ancora non ha vinto in questo campionato".