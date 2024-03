La scelta su Zielinski titolare contro la sua prossima squadra: gli '11' di Calzona

Rispetto al Barça, insomma, i cambi dovrebbero essere due: Olivera per Mario Rui e Jack da centravanti.

Piotr Zielinski dovrebbe partire in panchina contro quella che sarà la sua prossima squadra. Così scrive sul centrocampista polacco l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che prova ad anticipare le scelte di formazione di Francesco Calzona per la sfida all'Inter: "Alla luce delle novità su Osimhen, e dell’assoluta improbabilità di vedere Zielinski in campo dal primo minuto contro la squadra in cui giocherà nella prossima stagione, nello stadio che dal 30 giugno diventerà casa sua.

Le scelte dovrebbero raccontare di un Napoli con Meret in porta; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera nella linea a quattro; Anguissa, Lobotka e Traore a centrocampo; Politano, Raspadori e Kvaratskhelia nel tridente. A proposito di Frank: anche lui è stato gestito al rientro dalla Spagna e non è al top, ma ieri ha accelerato in allenamento e stringerà i denti. Rispetto al Barça, insomma, i cambi dovrebbero essere due: Olivera per Mario Rui e Jack da centravanti.