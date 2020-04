La Serie A vede la luce: si può ripartire a fine maggio per finire a luglio con le coppe

Una piccola speranza per la Serie A, una possibile svolta dopo settimane di dubbi. Il campionato può ripartire, c'è già una data dalla quale ricominciare, tutto dipenderà dal numero dei prossimi contagiati - sperando continui a diminuire - e dal nuovo Dpcm che dovrebbe arrivare oggi o domani. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il 24 maggio o la domenica successiva tutto potrebbe ricominciare, ovviamente a porte chiuse. La Serie A si concluderebbe entro metà luglio e poi spazio alle coppe europee, come Champions ed Europa League. Si giocherebbe si sera, anche tre match a settimana se serve, pur di finire in tempo, dunque anche con turni infrasettimanali.