La storia incredibile del Napoli senza rigori: una (preoccupante) costante della Serie A

Era il 1 agosto, quasi un regalo di compleanno. Di quelli che ti lasciano a bocca aperta, che non hai nemmeno più il coraggio di chiedere come direbbe il buon Ferro. La notizia, in conclusione, è che l’ultimo rigore assegnato al Napoli risale a quella data lì, quella in cui ricorreva il 94° compleanno del club azzurro.

In Napoli-Lazio l’ultimo rigore assegnato agli azzurri, evento che sta diventando una rarità. Un Gronchi rosa emesso dall’arbitro Calvarese che porto Insigne a realizzare il suo 8° gol stagionale all’ultima giornata del campionato scorso. Il quinto rigore realizzato dal capitano nella Serie A 2019/20 è rimasto poi caso isolato. Sì, perché dopo 13 giornate di campionato alla squadra di Gattuso non è mai toccato questo privilegio, anche quando sussistevano tutti le condizioni.

Basti pensare al surreale caso di Bologna-Napoli: Koulibaly segna, il Var annulla per un tocco precedente di mano di Osimhen, che in realtà aveva perso l’equilibrio per una netta ed evidente trattenuta sanzionabile con la massima punizione. E invece niente.

Il dato, risulta ancor più curioso sul piano statistico, se si prende in considerazione qualche dato: in questo campionato il Napoli è la squadra che tira più verso la porta avversaria (e si presume che queste conclusioni non vengano scagliate dalla propria metà campo). E ancora: gli azzurri sono terzi nella graduatoria del possesso palla nella metà campo avversaria. Insomma, in maniera sommaria possiamo concludere che: il Napoli attacca, si trova spesso in area avversaria eppure non subisce mai contatti fallosi?

L’unica big che fa eccezione. In questo torneo al Milan, capolista, sono stati assegnati 9 penalty (spesso decisivi e pure dubbi), alla Juve già 6. Nello scorso campionato la Lazio è la squadra che ne ha ottenuti di più: la bellezza di 18, seguita dalla Juve a 14 (una costante) mentre per i partenopei appena 5.

In generale, nelle ultime due stagioni e la prima metà di questa in corso, la classifica delle squadra con più rigori a favore vede in testa tutte le big: Lazio, Juve, Roma, Inter e Milan hanno più o meno numeri simili. Il Napoli viaggia ben sotto media: ne ha la meno la metà delle altre. Per una squadra che propone un gioco offensivo, e che spesso tiene il pallino delle operazioni, abbastanza curioso. E alla fine, uno che è più intelligente di tutti noi messi insieme, aveva già capito: “Io come dio non gioco ai dadi e non credo nelle coincidenze”. Firmato Albert Einstein.