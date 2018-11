Lavezzi: "Napoli-PSG, si sfidano le mie squadre del cuore! Gli azzurri giocano bene, sarà una grande gara: chi vince si qualifica"

Un doppio ex speciale per Napoli-PSG: Ezequiel Lavezzi, che ha scritto pagine di storia importanti in entrambi i club, ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del club parigino in vista della sfida di martedì.

Come va in Cina? "Tutto bene, non sapevo cosa aspettarmi ma posso dire che sto benissimo. Sono felice di essere qui, è un paese che sta facendo crescere il suo calcio, questo è palpabile e divertente da vivere".

Che ricordi hai di Parigi? "Bellissimi. Tanti posti stupendi, ho vissuto momenti belli e sentito amore da parte di tutti. Probabilmente è proprio questo il mio miglior ricordo. Lì sono cresciuto come calciatore e come persona".



Segui i match del PSG? "Certo, anche se sono più aggiornato sui risultati. Ogni tanto guardo qualche gara e ne parlo con i miei ex compagni, sono rimasto in ottimi rapporti con molti di loro. Sono stato bene in quel club e sento che farò sempre parte di quella famiglia".

C'è una gara particolare in Champions, con quella maglia, che porti nel cuore? "È una competizione speciale, difficile da vincere visto che di fronte hai le migliori. Ricordo che avevamo i mezzi per arrivare lontano e non averla vinta è ancora doloroso per me".

Si avvicina Napoli-PSG. Una sfida speciale. "Sono le mie due squadre del cuore. Sarà un momento speciale per me, sì, ma soprattutto una partita importantissima per entrambe, ci sarà la qualificazione in ballo. Devono vincere se vogliono farcela. Il Napoli è una squadra che gioca in blocco, tutti i suoi calciatori sono molto ben posizionati in campo. Hanno dimostrato ottime cose nell'andata, tocca al PSG dimostrare di essere più forte. Una cosa è certa: sarà una bella partita".