Lazio-Napoli 0-0, le pagelle: difesa tiene, l’attacco non c’è. Buoni spunti di Ngonge

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gollini 6 - Sempre attento nelle uscite, per il resto poco impegnato.

Ostigard 6 - Deve fronteggiare la velocità di Felipe Anderson e non è semplice ma ci mette grande applicazione. Lucido in un salvataggio su conclusione di Castellanos.

Rrahmani 6,5 - Deve contenere la fisicità la fisicità di Castellanos e lo fa con grande attenzione.

Juan Jesus 6 - Non demerita, ma a metà ripresa di prende un giro di sosta e rischia di combinarla grossa lasciando solo Isaksen.

Di Lorenzo 6 - Torna sulla corsia e ritrova la possibilità di sfruttare i suoi inserimenti, ma la squadra è molto chiusa e non riesce a far più di tanto. In fase di copertura molto attento.

Demme 6,5- Grande agonismo ed attenzione da parte di Diego, che risponde ancora una volta presente quando viene chiamato in causa. Dal 60’ Gaetano 6 - Non demerita.

Lobotka 7- Due ottime letture difensive nella prima parte del match, a cui aggiunge una prestazione di grande carattere.

Mario Rui 6 - Difende con cura, prova a farsi vedere in attacco mettendo qualche pallone in area di rigore, dove però non ci sono quasi mai attaccanti. Dall’81 Mazzocchi sv.

Zielinski 5,5 - Ha una buona occasione da fuori, ma il sinistro non è dei migliori. Ha una buona punizione da calciare, ma non la sfrutta.

Politano 6,5- Prova a invitare qualche giocata ma non sempre riesce a trovare la giusta collocazione. Nella ripresa sale di livello ed è l’unico a creare qualche situazione interessante.

Raspadori 5,5 - Fatica a fa salire la squadra, anche perchè poco supportato. Paga colpe non sue, ma nel primo tempo doveva essere più attivo. Dall’81 Ngonge 6,5 Qualche bello spunto.