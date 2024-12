Rileggi live Lazio-Napoli 3-1 (Noslin 32', 41', 50', Simeone 36'): Conte si consegna a Baroni

Conte si consegna a Baroni. L'allenatore azzurro cambia tutti gli undici di titolari e ne risulta una brutta eliminazione dalla Coppa Italia, contro una Lazio che domina la partita e ha sempre il risultato sotto controllo, se non nell'occasione del gol di Simeone nato dall'assolo di Neres. Il Napoli d'ora in poi avrà solo il campionato da giocare nella sua stagione.

22.49 - Finisce qui la partita.

92' - Baroni inserisce Marusic e regala la standing ovation a Noslin.

90' - Vengono segnalati 3 minuti di recupero.

89' - Combinazione Neres-Lukaku, con la sponda di Big Rom su cui il brasiliano viene anticipato da Mandas.

85' - Entra Lobotka al posto di Raspadori.

84' - Ammonito David Neres, per un intervento in ritardo ai danni di Isaksen.

84' - Un rimpallo favorisce in area Lukaku che da posizione defilata calcia col mancino. Il suo tiro viene però murato in calcio d'angolo.

82' - Castrovilli apparecchia per Isaksen che incrocia il mancino e sfiora il colpo del 4-1.

80' - Ammonito Hysaj per proteste.

78' - Entra anche Lukaku, fuori Simeone.

76' - Buona trama del Napoli che crea lo spazio per McTominay: dai 20 metri lo scozzese conclude forte ma in maniera imprecisa.

74' - Isaksen libera Tchaouna in uno contro uno con Spinazzola ultimo uomo, bravo il numero 37 azzurro a non farsi saltare.

73' - Cambia anche Baroni, entra Castrovilli per Dele-Bashiru.

72' - Triplo cambio di Conte: dentro Di Lorenzo, McTominay e Politano, escono Zerbin, Folorunsho e Ngonge.

67' - Gilmour prova a pescare il jolly dalla distanza: tiro a lato.

64' - Cross tagliato di Isaksen dalla sinistra, Tchaouna in spaccata per poco non arriva sulla sfera.

61' - Doppia sostituzione Lazio: escono Pedro e Zaccagni, entrano Guendouzi e Isaksen.

60' - Ancora Neres incontenibile, sfila via sulla sinistra e col radar crossa sulla testa di Simeone. Il Cholito da centro area non riesce a indirizzare verso la porta.

57' - Ammonito Zaccagni per proteste.

55' - Grandissima accelerazione di Neres che si conferma nettamente il migliore dei suoi. Il brasiliano va via in mezzo a tre e poi viene messo giù al limite dell'area, ma per l'arbitro non c'è fallo.

50' - Tris della Lazio, tripletta di Noslin. Zaccagni punta Raspadori, va sul fondo e pennella col mancino per Noslin che di testa sul secondo palo la mette alle spalle di Caprile.

48' - Folorunsho sbaglia in uscita, ne approfitta Noslin che dal limite rientra e calcia col destro. C'è una deviazione, sarà corner.

47' - Spinazzola contiene lo spunto di Tchaouna sulla destra, con l'aiuto di Neres. Applaude Conte.

46' - Nessun cambio durante l'intervallo: in campo gli stessi undici del primo tempo.

22.01 - Comincia la ripresa.

21.46 - Finisce il primo tempo sul parziale di 2-1 in favore dei biancocelesti.

43' - SIMEONE! Sfiora la doppietta il Cholito. Gilmour trova Neres defilato a sinistra, cut back del brasiliano a trovare Simeone che che col mancino la mette sul primo palo dove Mandas con un grande intervento col piede salva il risultato.

42' - BRIVIDO PER LA LAZIO! Rovella davanti la sua porta viene attaccato da Folorunsho che per pochissimo non gliela ruba.

41' - Ritorna avanti la Lazio, doppietta di Noslin. Raspadori perde un sanguinoso pallone in uscita, Zaccagni centra per Pedro che con gli occhi dietro la testa serve Noslin di tacco. L'olandese da pochi metri apre il piatto destro e batte Caprile.

38' - Ottima transizione del Napoli con Ngonge e Raspadori che consolidano il possesso e servono Neres al limite dell'area. Il brasiliano poi scarica per Spinazzola che effettua un suggerimento basso in mezzo su cui però non arriva nessuno.

36' - ED È GOL! PAREGGIA SIMEONE! Protagonista Neres che scippa il pallone a Tchaouna, punta la porta, calcia e sulla respinta di Mandas arriva il tap-in vincente del Cholito.

35' - Buona iniziativa di Neres sulla sinistra, sul cross del brasiliano per pochi centimetri non ci arriva di testa Ngonge.

32' - Lazio in vantaggio. Tchaouna batte il corner a uscire sul secondo palo, lì trova Gigot che di testa la rimette a centro area dove Noslin da due passi schiaccia infilando Caprile.

31' - Dele-Bashiru allarga per Zaccagni sulla sinistra, il suo cross viene deviato in angolo da un'ottima scivolata di Rafa Marin.

28' - Ancora la Lazio insiste al limite dell'area azzurra: stavolta è Pedro a cercare un imbucata su cui però non arriva nessun compagno di squadra.

26' - Ammonito Rafa Marin, per aver fermato il dribbling di Noslin con un tocco di braccio. Lo spagnolo protesta in quanto l'attaccante biancoceleste prima del tocco lo colpisce al volto in maniera scomposta.

25' - Zaccagni ubriaca Zerbin e apparecchia al limite per Dele-Bashiru: il nigeriano calcia malissimo colpendo con l'esterno e il tiro finisce abbondantemente a lato.

23' - Continua il forcing della Lazio che stazione incessantemente nella metà campo del Napoli.

21' - PARA CAPRILE! Dagli undici metri si presenta Zaccagni che incrocia il destro a mezza altezza e viene ipnotizzato dal portiere azzurro.

20' - Calcio di rigore per la Lazio. Grandissima transizione dei biancocelesti con Hysaj che arrivato al limite, in situazione di 3contro3, serve Pedro che anticipa Caprile e viene atterrato dal portiere azzurro.

19' - Ngonge appoggia per Zerbin che dal limite scava il pallone alla ricerca di Simeone, il suggerimento per il Cholito è fuori misura.

17' - Raspadori apre per Neres che salta secco Lazzari e prova ad incrociare col mancino: Gigot fa muro. Sugli sviluppi cross per Simeone che però tocca con la mano.

15' - Zaccagni scarica per Rovella che dai 25 metri cerca il gol in grande stile: palla ampiamente fuori.

14' - Caprile va al rinvio da dietro ma sbaglia nuovamente la misura, il pallone termina in rimessa laterale.

11' - È solo la Lazio a tenere il pallone in questi primi 10 minuti di gioco, il Napoli si difende con un blocco basso senza concedere quasi nulla.

9' - La Lazio sviluppa l'azione sempre sulla sinistra: stavolta combinazione Zaccagni-Pedro con il capitano biancoceleste che conquista corner.

7' - Primo tiro del match: cross dalla sinistra di Pedro a trovare Tchaouna in mezzo. Il francese colpisce di testa ma non riesce a girarla verso la porta, palla fuori.

5' - Ngonge apre troppo il gomito in elevazione e colpisce Zaccagni al volto, l'arbitro fischia fallo ma non ammonisce il belga.

4' - Retropassaggio troppo corto di Juan Jesus, Caprile è costretto a rifugiarsi in rimessa laterale.

2' - Primo duello tra Zaccagni e Zerbin: l'esterno biancoceleste tenta il dribbling ma viene fermato dal raddoppio di Raspadori.

1' - Si comincia con il primo possesso in favore della Lazio.

21.00 - PARTITI! Comincia la partita!

20:58 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20:41 - Nel pre partita di Lazio-Napoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Dele Bashiru ha parlato ai microfoni ufficiali del club biancoceleste: “Per noi è una competizione importante. Tutta la squadra vuole un grande risultato per i tifosi ma non sarà facile. Servirà una grande partita per battere il Napoli, ma la Lazio si è preparata bene per questa partita. Sono molto felice, spero di giocare sempre di più. Sto migliorando e voglio dare tante soddisfazioni alla squadra e ai tifosi".

20:07 - Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Antonio Conte adotta un turnover totale con undici cambi di formazione e conferma le previsioni degli ultimi giorni. In porta Caprile, la difesa a quattro è composta da Zerbin a destra e Spinazzola a sinistra con Rafa Marin e Juan Jesus al centro. In mediana Gilmour e Folorunsho, mentre in attacco Ngonge, Raspadori e Neres formano il terzetto alle spalle dell'unica punta Simeone.

In casa Lazio anche Marco Baroni ricorre ad una formazione inedita a causa dell'emergenza infortuni. Tra i pali Mandas, la coppia di centrali è composta da Gigot e Patric, laterali Lazzari e il fuori-lista Hysaj. A centrocampo Rovella con Dele-Bashiru e Guendouzi, mentre nella linea dei trequartisti ci sono Tchaouna, Pedro e Zaccagni dietro a Noslin.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Patric, Gigot, Hysaj; Dele-Bashiru, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Noslin. Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Zerbin, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Folorunsho, Gilmour; Ngonge, Raspadori, Neres, Simeone. Allenatore: Antonio Conte

Le ultime sulla Lazio

Mister Marco Baroni ricorrerà a una formazione inedita vista l'emergenza infortuni: sono infatti fuori dalla lista dei convocati Dia, Vecino, Nuno Tavares e Pellegrini. Dunque tra i pali il secondo Mandas, coppia di centrali composta da Gigot e Patric, laterali Lazzari e il fuori-lista Hysaj. In mediana Rovella è sicuro del posto essendo squalificato per la prossima di campionato, insieme a lui più Dele-Bashiru di Guendouzi. Nella linea dei trequartisti pronti Tchaouna, Pedro e Zaccagni: i tre agiranno alle spalle di Noslin favorito su Castellanos.

Le ultime sul Napoli

Come annunciato da Antonio Conte in conferenza, questa sfida sarà l'occasione per dare spazio alle seconde linee. Dunque 4-2-3-1 con Caprile tra i pali, linea difensiva stravolta con Spinazzola, Juan Jesus, Rafa Marin e possibile chance anche per Zerbin. La mediana a due sarà composta da Folorunsho e Gilmour, batteria di trequartisti di qualità con Raspadori in mezzo e Ngonge e Neres ai suoi lati. Prima punta Simeone.

Statistiche - Negli ultimi cinque incroci in Coppa Italia tra Napoli e Lazio, gli azzurri non hanno mai vinto: 3 le sconfitte e 2 i pareggi. I biancocelesti hanno sempre superato gli ottavi di finale del torneo nelle ultime 13 stagioni: nel periodo nessuno ha fatto di meglio, eccetto la Juventus. Il Napoli dopo aver vinto la Coppa Italia nel 2019/20, solo una volta ha superato gli ottavi di finale (2020/21): dunque i partenopei vengono da tre eliminazioni consecutive agli ottavi (Fiorentina, Cremonese, Frosinone). Giovanni Simeone ha nei biancocelesti la sua vittima preferita: contro di loro ha realizzato otto gol in quindici partite. Cyril Ngonge segnò la sua prima rete in Italia proprio contro la Lazio, a febbraio 2023 quando vestiva la maglia dell'Hellas Verona.

È la volta degli ottavi di finale di Coppa Italia: il Napoli di Antonio Conte affronta in trasferta la Lazio di Marco Baroni. Subito big match nel round of 16 del torneo, perché gli azzurri sono stati costretti al passaggio da trentaduesimi e sedicesimi a causa del decimo posto in campionato dello scorso anno. Adesso però la squadra partenopea è completamente rinata, prima in classifica grazie alla cura Conte, e si prevede una gara coi fuochi d'artifici contro i biancocelesti di Baroni che pure stanno conducendo una stagione sopra le aspettative.

