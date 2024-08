Le lacrime d'amore al Maradona chiudono definitivamente il caso: la notte di Di Lorenzo

Rete del vantaggio e lacrime che segnano un nuovo inizio per il capitano Giovanni Di Lorenzo nella sfida contro il Bologna nella serata di ieri.

Nella vittoria del Napoli contro il Bologna di ieri sera c’è sicuramente un momento toccante per tutti i tifosi del Napoli, ma anche per chi ama il calcio. Le lacrime del capitano Giovanni Di Lorenzo, dopo un estate passata con un piede e mezzo fuori dalla porta del Maradona, con i tifosi che su di lui hanno espresso pensieri contrastati appena si è avvicinata l’ipotesi chiamata Juventus, ma che nonostante questo però non hanno mai lasciato il numero 22 azzurro. Nella serata di ieri al Diego Armando Maradona aleggiava quella atmosfera positiva che da tempo mancava nell’impianto di Fuorigrotta, come se tutti i 45mila presenti sapessero già il risultato finale.

Poi al resto ci ha pensato il calcio nella sua forma più poetica ad inanellare tutti gli avvenimenti al momento giusto, con quel briciolo di commozione mostrata proprio dal capitano azzurro. Lacrime che hanno un peso, ma soprattutto un senso al grande lavoro fatto anche dalla società assieme ad Antonio Conte per ricucire lo strappo anche tra tifoseria e calciatore. Tutto risolto da tempo, ma un gol e una mano stretta forte sullo stemma hanno fatto uscire di nuovo il sole a Napoli.

Ad illuminare la serata anche una prestazione importante di Kvaratskhelia, salito in cattedra con una rete e un assist preziosi per la vittoria, ovviamente dedicati al figlio appena nato Damiane. In chiusura di una serata perfetta per gli azzurri la rete di Giovanni Simeone condito da un assist prelibato del nuovo acquisto David Neres, da subito al centro del gioco e del cuore dei tifosi napoletani. Insomma, niente male come prima uscita ufficiale per il Napoli di Antonio Conte in Serie A davanti al proprio pubblico. Una grande prestazione, una serata emozionante sotto tanti punti vista per tante colonne portanti del Napoli del passato, aspettando il mercato e il Napoli del futuro.