Le probabili formazioni di Genoa-Napoli: due novità per Garcia, Lindstrom favorito a destra

Dopo la sconfitta con la Lazio ed una lunga (e carica di critiche) sosta per le nazionali, il Napoli di Rudi Garcia riparte affrontando il Genoa. E lo farà con tutte le difficoltà del caso, considerando il ritorno di gran parte dei 15 nazionali soltanto oggi, a 24 ore dalla partenza per Genova ed a 48 dalla partita. Il tecnico del Napoli spera almeno in questa fase di poter beneficiare dagli impegni con le nazionali che in molti casi hanno permesso a molti elementi di mettere 180' nelle gambe e migliorare la propria condizione. L'obiettivo, oltre naturalmente ai tre punti, è di vedere la sua squadra durare di più rispetto ai 50' in cui ha messo sotto la Lazio prima di crollare nell'ultima mezz'ora.

Il Napoli si ritroverà di fronte una neo-promossa che però ha fatto un mercato per una salvezza tranquilla e che dopo il primo ko interno contro la Fiorentina sembra aver subito messo da parte un gioco più propositivo e aggressivo, arretrando il baricentro, riducendo la pressione alta e puntando sulle transizioni riuscendo così a strappare 3 punti alla Lazio all'Olimpico e perdendo solo allo scadere col Torino. I numeri giocano a favore di Gilardino perché il Genoa in Serie A solo tre volte nella sua storia ha subito tre sconfitte nelle prime quattro gare (2021/22, 2017/18 e 2015/16).

Le ultime sul Genoa

Gilardino senza Vogliacco e Messias, ma con la sosta può contare su un Malinovskyi in condizioni migliori, pronto per partire titolare al fianco di Gudmunsson dietro la punta Retegui. In mediana Strootman, Badelj e Frendrup, ma scalpita anche Thorsby. In difesa linea a quattro con Bani e Dragusin al centro, Sabelli a destra e Vasquez a sinistra (in ballottaggio su Martin) considerando il ritorno in ritardo dal Messico.

Le ultime sul Napoli

Garcia deve fare a meno dell'acciaccato Politano e potrebbe presentare due novità di formazione. A partire da Mario Rui a sinistra, al posto di Olivera tra gli ultimi a rientrare dalla nazionale, nella linea con Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. In mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski mentre nel tridente con Kvaratskhelia ed Osimhen potrebbe esserci Lindstrom, favorito su Raspadori ed Elmas.

GENOA (4-3-2-1): Martinez; Sabelli, Bani, Dragusin, Vasquez; Strootman, Badelj, Frendrup; Malinovskyi, Gudmunsson; Retegui. All. Gilardino

Ballottaggi: Vasquez-Martin 55%-45%, Frendrup-Thorsby 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimheh, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Mario Rui-Olivera 60%-40%, Lindstrom-Raspadori/Elmas 55%-45%

ARBITRO: Fabbri (Bresmes – Scarpa, IV: Feliciani, VAR: Marini, AVAR: Paganessi)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e Sky e diretta testuale su Tuttonapoli.net con ampio pre e post-partita.