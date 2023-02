Le probabili formazioni di Napoli-Cremonese: due dubbi per Spalletti, Ballardini incerottato

La sfida del Maradona (vicino un altro sold-out) può essere vista come una rivincita per il Napoli e questo può fornire soprattutto una motivazione in più

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Le sconfitte isolate contro Inter e Liverpool sono state dimenticate in fretta. Non si può dire lo stesso per quella beffarda contro la Cremonese sotto il diluvio, arrivata ai rigori e che è costata l'eliminazione in Coppa Italia. Per questo - come ricordato anche da Spalletti in conferenza - la sfida del Maradona (vicino un altro sold-out) può essere vista come una rivincita per il Napoli e questo può fornire soprattutto una motivazione in più per non sottovalutare l'impegno e centrare la sesta vittoria di fila in campionato continuando a marciare a ritmo forsennato verso il grande obiettivo.

Statistiche

Il Napoli ha vinto per 4-1 sulla Cremonese nel match d’andata, ma nella sua storia in Serie A non è mai riuscito a battere i grigiorossi per due gare di fila nel massimo campionato: in 15 confronti sette successi campani, sei pareggi e due vittorie lombarde. La squadra di Spalletti sembra aver finalmente riconquistato in campionato il fattore campo: ha sempre vinto nelle ultime otto partite interne di Serie A e non arriva a nove successi casalinghi consecutivi da settembre 2016 (nove con Sarri a cavallo di due campionati). In generale solamente quattro volte nella loro storia hanno vinto almeno nove gare in casa di fila nello stesso torneo (9 tra settembre 1930 e febbraio 1931, 10 con Luis Vinicio tra gennaio e maggio 1975, 10 con Ottavio Bianchi tra settembre 1987 e febbraio 1988 e 11 con Alberto Bigon tra dicembre 1989 e aprile 1990). Sfida tra opposti: il Napoli è la formazione che ha segnato più gol su palla inattiva in questo campionato (15, di cui tre nel match d’andata) e la Ceremonese è quella che ne incassa di più da fermo (13).

Le ultime sul Napoli

Il Napoli è reduce dalla settimana tipo, soltanto la prossima settimana arriverà l'anticipo al venerdì in vista dell'infrasettimanale di Champions ed è lì che Spalletti intende tornerà a ruotare. Per ora, dunque, si va avanti con i soliti, anche nei ruoli in cui i valori sembrano più vicini perché l'idea è confermare la formazione delle ultime gare: quindi Mario Rui è ancora favorito su Olivera, nella linea con Kim, Rrahmani e Di Lorenzo, così come Lozano a destra su Politano nel tridente con Osimhen e Kvara. Ed in mediana Zielinski, Lobotka e Anguissa sono altrettanto intoccabili

Le ultime sulla Cremonese

Ballardini in conferenza ha confermato le assenze di Dessers e Okereke (oltre a Quagliata, Bianchetti e Buonaiuto). Si va verso la conferma di Vasquez, Chiriches e Ferrari davanti a Carnesecchi. In mediana Sernicola e Valeri ai lati mentre al centro Benassi e Pickel mezzali ed il dubbio riguarda Meité (favorito) o Castagnetti. In attacco Ciofani è sicuro del posto, affiancato da Afena-Gyan mentre Tsadjout è una delle poche armi offensive rimaste per subentrare dalla panchina.