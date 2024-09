Le probabili formazioni di Napoli-Palermo: Conte rivoluziona, un solo titolare confermato

vedi letture

Il Napoli di Antonio Conte torna al Maradona dopo due trasferte di fila a Cagliari e Torino, e si prepara ad accogliere il Palermo di Alessio Dionisi nella gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Una partita che gli azzurri dovranno stare attenti a non sottovalutare: infatti i rosanero sono in un buon momento di forma venendo da quattro risultati utili consecutivi, in più come visto contro la Juve Stabia queste partite nascondo sempre insidie. Allo stesso tempo sarà l'occasione per molti giocatori nuovi, o comunque seconde linee, di mettersi in luce e caricare un po' di minuti nelle gambe, per un risultato che deve essere scontato.

Statistiche - Il Napoli ha perso solo uno degli ultimi undici incroci contro il Palermo (8V, 2P). Per trovare invece una sconfitta interna degli azzurri contro i rosanero, bisogna tornare indietro a prima degli anni 2000. L'ultima sfida tra le due squadre risale al 2017 (Napoli-Palermo 1-1): di quella partita lì nessun giocatore attualmente si trova ancora nel rispettivo club (l'ultimo rimasto era Zielinski).

Le ultime sul Napoli

Mister Antonio Conte sfrutterà l'unica competizione oltre il campionato per fare turnover, ma confermando il 4-2-3-1 usato a Torino. In porta scelta obbligata: sarà Caprile a difendere i pali visto l'infortunio di Meret, nei quattro di difesa rivoluzione totale con Mazzocchi e Spinazzola ai lati e la coppia inedita Rafa Marin-Juan Jesus al centro. In cabina di regia si prospetta l'esordio dal primo Gilmour, accanto a lui l'unico titolare confermato Lobotka. Sarà il momento di David Neres da trequarti destro, dall'altro lato Ngonge più di Folorunsho e in mezzo Raspadori a supporto della punta Simeone.

Le ultime sul Palermo

Mister Alessio Dionisi si schiererà a specchio con il Napoli. Tra i pali atteso il ritorno al Maradona di Salvatore Sirigu, in difesa Nikolau e Ceccaroni con ai lati Buttaro e Pierozzi in vantaggio rispettivamente su Diakité e Lund. A centrocampo Gomes è recuperato ma potrebbe rifiatare: si preparano Segre e Ranocchia. Sulla linea dei trequartisti Le Douaron, Saric e Di Mariano agiranno alle spalle di Brunori. Sono fuori dall'elenco dei convocati Nedelcearu, Di Francesco, Verre e Di Bartolo oltre i lungodegenti Gomis e Blin.

NAPOLI (4-2-3-1): Caprile; Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka, Gilmour; David Neres, Raspadori, Ngonge; Simeone. Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Lobotka-Folorunsho 60-40%, Ngonge-Folorunsho 60-40%.

Indisponibili: Meret, Mario Rui.

In dubbio: -

Squalificati: -

Diffidati: -

PALERMO (4-2-3-1): Sirigu; Buttaro, Ceccaroni, Nikolau, Pierozzi; Segre, Ranocchia; Le Douaron, Saric, Di Mariano; Brunori. Allenatore: Alessio Dionisi.

Ballottaggi: Buttaro-Diakité 55-45%, Nikolau-Baniya 55-45%, Pierozzi-Lund 60-40%, Segre-Vasic 60-40%, Di Mariano-Insigne 60-40%, Brunori-Henry 70-30%.

Indisponibili: Gomis, Blin, Di Bartolo, Nedelcearu, Verre, Di Francesco.

In dubbio: -

Squalificati: -

Diffidati: -

Arbitro: Collu (Mondin-Mastrodonato, IV Guida, VAR Pezzzuto, AVAR Di Vuolo);

Stadio: Diego Armando Maradona (Napoli), ore 21.00;

Dove seguirla - Diretta Tv su Italia 1 e Infinity+; diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net