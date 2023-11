Le probabili formazioni di Salernitana-Napoli: torna Ostigard, dubbi per Inzaghi

Di fronte ci sarà una Salernitana a caccia di punti per smuovere la classifica dopo il cambio in panchina ma che con Inzaghi attende ancora segnali

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"A Salerno avremo un solo risultato a disposizione, la vittoria". Parole firmate Rudi Garcia, consapevole chiaramente della differenza di valori in campo e che il pareggio col Milan non ha cambiato la sua situazione, strettamente collegata ai prossimi risultati contro Salernitana, Union ed Empoli prima della sosta. Di fronte ci sarà una Salernitana a caccia di punti per smuovere la classifica dopo il cambio in panchina ma che con Inzaghi attende ancora segnali degni di nota: dopo il ribaltone è arrivato il pari rocambolesco col Cagliari, il ko col Genoa e la vittoria in Coppa Italia con una Sampdoria in crisi, troppo poco per evidenziare una effettiva svolta col nuovo tecnico.

LE ULTIME SULLA SALERNITANA - Inzaghi senza Gyomber squalificato ed anche per questo passerà a quattro con Fazio e Pirola al centro, Daniliuc a destra, favorito su Mazzocchi che a quel punto potrebbe spostarsi a sinistra al posto di Bradaric. In mediana Coulibaly, Bohinen e Maggiore favorito su Kastanos. In attacco Candreva e Tchaouna in supporto a Dia, ma c'è la variante Ikwuemesi (non ha i 90') con Dia per una formazione più offensiva.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Garcia recupera Juan Jesus, ma dovrebbe proporre il più in condizione Ostigard al fianco di Rrahmani con Di Lorenzo a destra ed il solito ballottaggio a sinistra tra Mario Rui ed Olivera con quest'ultimo stavolta nettamente favorito. In mediana torna titolare Anguissa nel solito trio con Lobotka e Zielinski ed in attacco Politano, Raspadori ancora preferito a Simeone e Kvaratskhelia.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Daniliuc, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Bohinen, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Dia. All. Inzaghi

Ballottaggi: Daniliuc-Mazzocchi 55%-45%, Bradaric-Mazzocchi 55-45%, Tchaouna-Ikwuemesi 60%-40%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Ostigard-Juan Jesus 55%-45%, Olivera-Mario Rui 55%-45%

ARBITRO: Rapuano (Liberti – Colarossi, IV: Camplone, VAR: Valeri. AVAR: Longo S.)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net