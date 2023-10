Le probabili formazioni di Verona-Napoli: Garcia ha scelto, Baroni recupera pedine

Dopo due interminabili e pesantissime settimane, strapiene di polemiche, il Napoli torna in campo a Verona per provare a ripartire.

Dopo due interminabili e pesantissime settimane, strapiene di polemiche, il Napoli torna in campo a Verona per provare a ripartire. La squadra si gioca già le posizioni altissime della classifica senza margine d'errore, considerando il divario che rischierebbe di dilatarsi clamorosamente, così come Rudi Garcia, confermato probabilmente più per mancanza di alternative al punto da far tornare sui suoi passi De Laurentiis e manifestargli fiducia in questi ultimi giorni. Di fronte ci sarà un Verona a sua volta a caccia di riscatto dopo un periodo negativo, ma che comunque ha una buona base di 8 punti (dovuti alle prime due giornate con 6 punti contro Empoli e Roma) nonostante problemi realizzativi (solo 5 reti) a cui ha sopperito con la quinta miglior difesa del campionato (8 gol subiti, uno in meno del Napoli).

Le ultime sul Verona

Baroni deve fare a meno di Braaf e di Cabal e Hien che non è ancora al meglio. Recupera Dawidowicz che agirà nel terzetto difensivo con Magnani e Coppola (favorito su Amione), in mediana Folorunsho di proprietà Napoli e Hongla con Lazovic a sinistra (ma ha recuperato anche Doig) e Terracciano a destra favorito su Faraoni. In attacco Ngonge e Duda in supporto a Djuric favorito su Bonazzoli

Le ultime sul Napoli

Assenze importanti per Garcia, privo di Anguissa, Osimhen ed anche di Juan Jesus. In difesa però rientra Rrahmani che dovrebbe far coppia con Natan nella linea con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra (Olivera è rientrato solo oggi). In mediana nessun dubbio su Cajuste che prenderà il posto di Anguissa nel terzetto con Lobotka e Zielinski. In attacco Politano e Kvaratskhelia larghi con Simeone punta centrale, favorito su Raspadori.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Duda; Djuric. All. Baroni

Ballottaggi: Terracciano-Faraoni 55%-45%, Djuric-Bonazzoli 55%-45%

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Garcia

Ballottaggi: Natan-Ostigard 60%-40%, Simeone-Raspadori 55%-45%

ARBITRO: Abisso di Palermo (Mondin-Margani, IV: Sozza, VAR: Aureliano, AVAR: Valeri)

