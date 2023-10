Le quattro mosse di Garcia: un nuovo Napoli a Verona?

Ci sono quattro tentazioni che Rudi Garcia ha in agenda in vista della sfida di sabato prossimo a Verona.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ci sono quattro tentazioni che Rudi Garcia ha in agenda in vista della sfida di sabato prossimo a Verona. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, si parte dal portiere Meret, a Napoli responsabile quasi a prescindere in ogni situazione, ma Gollini è tornato, ha la considerazione del tecnico, la faccia tosta per affrontare la bufera ed è un'opzione. In difesa nonostante i ritorni degli infortunati si va verso la conferma di Natan, al fianco di Rrahmani in una coppia che piace a Garcia.

A sinistra invece dovrebbe toccare a Mario Rui: Olivera rientrerà per ultimo dopo affrontato il Brasile e affrontato un lungo viaggio. In mezzo invece, dov'è finito Elmas? Potrebbe essere anche lui il sostituto di Anguissa sempre se Garcia non penserà a Cajuste.