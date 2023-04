Lecce-Napoli 1-2, le pagelle: DiLo, Kvara e tanta fatica, Raspadori non incide

Le pagelle di Lecce-Napoli 1-2

Mario Rui 6,5 - Fa uscire diversi palloni in mezzo a più avversari aprendo il campo per i compagni. Non manca qualche errore, ma spende anche tanto in entrambe le fasi perché il Lecce ribalta spesso l'azione e poi Kvara lo coinvolge lanciandolo spesso in sovrapposizione.

Rrhamani 6 - Passi in avanti rispetto al Milan, non era difficile in questo senso fare meglio, ma fa rivedere una certa solidità nonostante la rapidità degli attaccanti del Lecce.

Meret 6 - Incolpevole sul gol, si fa trovare pronto su una conclusione insidiosa ad inizio gara ed in diverse uscite, ma per il resto non è molto sollecitato.

Aguissa 6 - Esce fuori alla distanza, vincendo diversi duelli nelle fasi più delicate e giocando bene tecnicamente nonostante la forte pressione del Lecce. Spalletti avrebbe voluto preservarlo, ma la partita resta in bilico e di lui non si può fare a meno.

Lobotka 6 - Un po' in affanno ad inizio di entrambi i tempi, poi appena cala la pressione ha più spazio per far uscire con qualità il pallone. Deve rincorrere molto perché il Lecce non rinuncia mai e ribalta spesso l'azione.

Elmas 6 - Deve giocare di prima, senza poter accarezzare più volte il pallone come ama fare, per la pressione costante del Lecce. Esce spesso da situazioni scomode, poi per gran parte della ripresa si alza da esterno e sfiora il terzo gol per chiuderla

Lozano 6 - C'è eccome e soprattutto nel primo tempo le azioni si concludono quasi tutte dalle sue parti. Gli manca il gol, un particolare non da poco visto che lo sfiora sempre per una questione di centimetri, ma è da salvare anche per la continuità di spinta e l'aiuto difensivo (dal 66' Ndombele 6,5 - Nuove energie in mediana in entrambe le fasi. Un giallo per un fallo inesistente gli costerà la partita col Verona che poteva vederlo protagonista, ma entra molto bene)

Raspadori 6 - Al ritorno da titolare non è molto servito, del resto il Napoli non è dominante come prima della sosta, e deve abbassarsi molto per sviluppare la manovra, quasi sempre sotto pressione. Qualche buona giocata alternata ad errori tecnici grossolani (dal 66' Simeone 6 - Entra col Napoli di nuovo in vantaggio e protegge bene palla, ha più spazi. Combatte su ogni pallone e su uno di questi rimedia un infortunio muscolare) (dall'82' Politano sv)

Kvaratskhelia 6,5 - Rifinisce tante azioni, praticamente tutte quelle più importanti offensivamente. Buona l'intesa con un positivo Mario Rui, fino alla fine continua a scattare e Spalletti deve tenerlo in campo fino alla fine a causa del cambio forzato di Simeone subentrato.