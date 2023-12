Lindstrom e quell'intervista che forse non rilascerebbe più

Non è andata così: quattro mesi dopo, Lindstom è un oggetto misterioso. Non gioca mai, gli allenatori non sanno in che ruolo schierarlo nel 4-3-3

"Ho scelto Napoli anziché Liverpool per giocare". Così parlava Lindstrom in estate dopo il suo trasferimento in azzurro. L'ex Eintracht aveva spiegato di essere stato corteggiato anche dai Reds, per cui tifa, ma aveva scelto gli azzurri perché riteneva il Napoli il club perfetto per emergere, giocare ed esplodere.

Non è andata così: quattro mesi dopo, Lindstom è un oggetto misterioso. Non gioca mai, gli allenatori non sanno in che ruolo schierarlo nel 4-3-3, eppure è stato pagato un sacco di soldi, 25 milioni, un investimento al momento sospeso, giudizio rimandato. E torna in mente quella frase che potrebbe Lindstrom non pronuncerebbe. Col senno di poi...