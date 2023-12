Lipsia su Elmas! Romano annuncia: “Offerti 25mln, trattativa in corso col Napoli! Apertura del macedone”

Il Lipsia apre le trattative per ingaggiare Eljif Elmas. Ad annunciarlo è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, che fa sapere che la società tedesca ha presentato un'offerta da 25 milioni di euro.

Trattativa in corso con il Napoli, il macedone è aperto al cambiamento e a provare nuove esperienze nel 2024. Si tratterebbe di un trasferimento a titolo definitivo.

🚨️ EXCLUSIVE: RB Leipzig open talks to sign Eljif Elmas — understand €25m bid has been submitted.



Negotiations to take place with Napoli as Elmas is open to change and try new experience in 2024.



It’d be permanent transfer — deal on and advancing. pic.twitter.com/rbtoKXCxfC