LIVE - Alle 15 parla Mazzarri: ad affiancarlo in conferenza Juan Jesus

Torna a parlare Walter Mazzarri, che oggi terrà la conferenza stampa di presentazione della sfida al Braga.

Vigilia di Champions per il Napoli che giocherà domani contro lo Sporting Braga la gara decisiva per l'accesso agli ottavi di finale. Nella giornata di oggi Walter Mazzarri risponderà alle domande della stampa in conferenza stampa alle ore 15. Ad affiancare il tecnico in conferenza ci sarà il difensore Juan Jesus. Potrete seguire la diretta testuale, come sempre, su Tuttonapoli.net