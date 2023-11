LIVE - Atalanta-Napoli 0-1 (44' Kvaratskhelia): inizia il secondo tempo

TuttoNapoli.net

51' - OCCASIONE NAPOLI! Anguissa recupera un gran pallone davanti l'area avversaria, serve Politano che centra per Raspadori vicino al dischetto del rigore. Provvidenziale Djimsiti a schermare con il corpo.

48' - Contropiede rapido della Dea: Ederson serve Lookman al limite dell'area. Il nigeriano rientra sul destro e conclude, ma il suo tiro viene smorzato.

46' - Subito propositiva l'Atalanta: azione a liberare Ruggeri che prova un diagonale da posizione defilata, attento Gollini a chiudere sul primo palo.

45' - Cambio nell'intervallo per Gasperini. Entra Ruggeri esce Bakker.

19.07 - INIZIA LA RIPRESA!

18.50 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Atalanta-Napoli 0-1.

47' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Batti e ribatti in area di rigore ma l'Atalanta riesce in qualche modo a salvarsi. Doppia parata di Carnesecchi prima su Zielinski solo in area, poi sulla ribattuta di Raspadori.

45' - Saranno 4 minuti di recupero.

45' - GOLLINI IMPERIOSO! Cross di Hateboer a trovare Bakker sul secondo palo. Colpo di testa a botta sicura ma Gollini si supera e mette in angolo.

43' - GOL NAPOLI! KVARATSKHELIA! Grande azione del Napoli che fraseggia sulla trequarti offensiva, riuscendo a liberare al cross Di Lorenzo. Il capitano trova in area Kvaratskhelia che di testa non sbaglia.

40' - Gran lavoro di sacrificio di Kvaratskhelia. Il georgiano scende a giocare palla davanti la propria area di rigore e conquista fallo.

37' - Segnali per nulla confortanti: Olivera costretto ad uscire in barella. Al suo posto entra Juan Jesus.

36' - Brutto colpo per Olivera. Il terzino del Napoli è a terra dolorante toccandosi il ginocchio.

33' - GOL ANNULLATO! Cross di Raspadori per Rrahmani che batte di testa Carnesecchi. Il kosovaro era in posizione di fuorigioco.

32' - Non ce la fa a proseguire Zappacosta. Entra al suo posto Hateboer.

31' - Ammonito Walter Mazzarri. L'allenatore del Napoli chiedeva il giallo per il fallo di Ederson su Lobotka.

30' - Gioco fermo. Zappacosta a terra dopo uno scontro con Anguissa.

29' - Schema del Napoli su calcio di punizione: palla a spiovere sul secondo palo ma arriva la chiusura puntuale di Kolasinac.

27' - Ammonito Djimsiti, il difensore albanese ha commesso fallo su Raspadori.

25' - Pasticcia Kolasinac a metà campo, prova ad involarsi Politano ma è abilissimo il difensore bosniaco a rientrare e recuperare il pallone.

22' - Arriva il primo tiro in porta della partita: punizione battuta da Koopmeiners che trova lo stacco di Pasalic, facile la presa per Gollini.

21' - Contropiede della Dea, Natan commette fallo su De Ketelaere all'altezza della propria trequarti. Ammonito il difensore brasiliano.

20' - Adesso è l'Atalanta a cercare il varco decisivo. Prima Lookman tenta il tiro dal limite, ma viene murato, poi imbucata in area per Koopmeiners che non riesce a liberarsi alla conclusione.

18' - Continua la fase di studio del match: Zielinski cerca l'inserimento di Lobotka con un lancio da metà campo, passaggio troppo lungo.

15' - Il possesso palla dice 79% a 21% a favore del Napoli. Ancora 0 tiri da parte delle due squadre.

12' - Il Napoli gioca molto sul corto per attirare l'Atalanta da un lato e cambiare gioco repentinamente dall'altro.

10' - Mazzarri chiede ai suoi di cercare di più Kvaratskhelia, il georgiano è abbastanza isolato al momento.

7' - Kvaratskhelia guadagna corner: la battuta corta libera al tiro in area Olivera. La conclusione viene però ribattuta.

5' - È il Napoli a tenere il pallino del gioco: gli azzurri provano a sfondare sulla sinistra e ottengono calcio d'angolo.

3' - Squadre che ancora devono trovare il ritmo. Tanti palloni persi da una parte e dall'altra, si lotta a centrocampo.

1' - Prova subito il Napoli con uno scambio sulla destra tra Di Lorenzo e Politano. I due non si capiscono e la palla finisce sul fondo.

18.01 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

17.58 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.48 - Nel pre-partita di Atalanta-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Era necessario un cambio.

"Con grande rammarico, però quando le cose non vanno bene bisogna intervenire in maniera radicale".

Perché proprio Mazzarri?

"Mazzarri ha una storia molto importante, non solo a Napoli. E' molto stimato a Napoli e soprattutto ha grandi capacità. E' una scelta ponderata e speriamo porti entusiasmo che abbiamo già notato".

Avrà il tempo di lavorare?

"Dal sua arrivo ha avuto metà squadra a disposizione. Ha avuto poco tempo per preparare la partita, così come ne avrà poco per le prossime. Nelle emergenze però si esalta e confidiamo molto in lui".

17.38 - L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match casalingo contro il Napoli: "Siamo molto contenti sia di Scamacca che di de Ketelaere, sono molto sorpreso delle continue domande su di loro. Sono due ragazzi di grande valore; l'anno scorso hanno trovato difficoltà, ma nella stagione precedente hanno fatto bene e dobbiamo metterli in condizione di esprimere le loro potenzialità. Scamacca da quando è arrivato sta facendo bene, è il nostro capocannoniere, parlare continuamente di loro è fuorviante e sono due ragazzi su cui puntiamo molto".

17.32 - L'esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match interno contro il Napoli: "Affrontiamo il solito Napoli, campione d'Italia e che resta una delle squadre più forti del campionato. Dovremo giocare da squadra e correre più di loro perché sappiamo che hanno individualità molto forti".

17.30 - L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida esterna sul campo dell’Atalanta: "Un cambio di allenatore porta entusiasmo e nuovi concetti, ma dobbiamo ripartire da noi stessi. Dobbiamo farci un esame di coscienza, scendere in campo e ritornare a fare le cose che ci hanno portato a vincere lo scudetto.

Cosa non è andato? Forse non abbiamo dato il 100%, sennò non saremmo arrivati a queste condizioni".

17.05 - In occasione della 13ª giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Serie A e WeWorld e “gridare” ancora NO alla violenza sulle donne.

Per Atalanta-Napoli, il capitano dei campioni d'Italia Giovanni Di Lorenzo indosserà una speciale fascia di capitano di colore rosso. I canali social della SSCNapoli pubblicano la foto dagli spogliatoi, postando il messaggio: "Ogni giorno con i fatti". Nello scatto si intravedono le maglie bianche che saranno indossate dal Napoli a Bergamo quest'oggi.

17.00 - Sono ufficiali le formazioni di Atalanta-Napoli, anticipo delle 18 della 13ª giornata di Serie A. Mazzarri, per il suo ritorno sulla panchina azzurra, si affida al 4-3-3. Tra i pali nonostante il recupero in extremis di Meret, spazio a Gollini. In difesa linea a quattro formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera. In mediana Anguissa vince il ballottaggio con Cajuste e gioca dal 1’ al fianco di Lobotka e Zielinski. A centro dell’attacco Raspadori viene preferito a Simeone, completano il tridente Politano e Kvaratkhelia.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, Koopmeiners, Bakker; Pasalic; Lookman, De Ketelaere. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Musso, Rossi, Holm, Muriel, Zortea, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Bonfanti, Miranchuk, Scamacca.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

A disposizione: Meret, Contini, Demme, Juan Jesus, Elmas, Osimhen, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ostigard, Zanoli, Gaetano.

16.45 - Il pullman del Napoli è arrivato al Gewiss Stadium intorno alle 16.45, ad accogliere gli azzurri i soliti vergognosi cori razzisti dei tifosi bergamaschi. I tifosi dell'Atalanta hanno insultato il bus del Napoli con cori di discriminazione territoriale: "Africa! Terroni!". Certe becere "usanze" non cambieranno mai.

Pillole statistiche: il Napoli è la seconda squadra della Serie A per punti ottenuti in trasferta, ed ha vinto le ultime tre partite di campionato contro l'Atalanta. I bergamaschi hanno trovato finora 4 gol dagli sviluppi di un corner, nessuno meglio di loro in questa Serie A. Gli azzurri, invece, sono ancora a secco di reti da calcio d'angolo. Lo score nei confronti tra Mazzarri e Gasperini sorride al tecnico della Dea: 14 partite, 6 vittorie, 5 sconfitte e 3 pareggi, tra cui il sanguinoso 7-0 inflitto proprio a Mazzarri quando sedeva sulla panchina del Torino.

Tornano tra i convocati Meret e l'uomo più atteso, Victor Osimhen. Entrambi però dovrebbero partire dalla panchina, lasciando spazio dall'inizio a Gollini e uno tra Raspadori e Simeone. A disposizione anche Zielinski e Anguissa, rimasti in dubbio fino all'ultimo a causa degli impegni in nazionale. Sono questi i nodi da sciogliere per Mazzarri: il polacco sembra essere in vantaggio su Elmas, ma il ballottaggio è serrato; ad Anguissa invece potrebbe essere preferito Cajuste dal 1'. Non saranno parte della gara Lindstrøm e Mario Rui, costretti ad un lungo stop di circa 30 giorni. Sponda Atalanta la situazione indisponibili è più problematica: Gasperini dovrà rinunciare a Palomino, Toloi e Touré per infortunio, e a De Roon per squalifica. Recupero last minute per Koopmeiners, che affiancherà Ederson in mediana. Davanti pronto il tridente Pasalic-Lookman-Scamacca.

Walter Mazzarri si appresta a vivere la sua seconda avventura sulla panchina del Napoli e lo farà partendo subito forte: la prima delle cinque fatiche è l'Atalanta. Mazzarri ricomincia da Gian Piero Gasperini, un allenatore che ha sfidato spesso in carriera. Per il tecnico di San Vincenzo si tratta di un avversario con cui ha un passato burrascoso fatto di derby di Genova infuocati, polemiche e goleade che hanno fatto male come il 7-0 subito da Walter ai tempi del Torino. Poi ci saranno Real, Inter, Juve, Braga. In totale cinque gare da brividi che, però, non spaventano. Il tecnico degli azzurri, infatti, anche nel 2009 fu chiamato ad un avvio sprint. Dopo il Bologna all'esordio, infatti, affrontò Fiorentina, Milan e Juventus. In totale conquistò sette punti, dieci col Bologna. Famoso il 2-2 col Milan al 94' o la vittoria con la Juve decisa da Hamsik. Tradotto: l'avvio super, ora, non è un problema.

Buon pomeriggio amici di Tuttonapoli e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli!