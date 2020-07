LIVE - Atalanta-Napoli, pre-partita: Gattuso con la formazione tipo, Gasperini col dubbio Ilicic

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli e Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

ULTIME DI FORMAZIONE - Gasperini senza Palomino e lo squalificato Malinovskyi, ma recupera Ilicic che probabilmente sarà titolare in attacco con Duvan (favorito su Muriel) e Gomez che ha smaltito una contusione. A centrocampo Gosens e Hateboer regolarmente sugli esterni con Freuler e De Roon al centro. Nella linea difensiva a tre con Toloi e Djimsiti ci sarà Caldara al posto di Palomino.

Gattuso proporrà la formazione tipo, con molti elementi lasciati a riposo con la Spal, ed un solo dubbio che riguarda l'attacco. In porta torna Ospina, in difesa si rivede Di Lorenzo a destra con Mario Rui a sinistra e Maksimovic e Koulibaly centrali. A centrocampo tornano titolari Demme e Zielinski nel terzetto con Fabian. In attacco con Insigne e Mertens si giocano un posto Politano e Callejon con l'ex Inter favorito.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Napoli! Il Napoli alla prova Atalanta. La squadra di Gattuso scenderà in campo con l'obiettivo di riaprire il discorso quarto posto, che resterebbe in ogni caso complicatissimo, ma anche per dare continuità ai risultati ed alle prestazioni. Gli azzurri a Bergamo andranno a caccia della sesta vittoria di fila in campionato, l'ottava nelle ultime nove, per acquisire ulteriori certezze ed in ogni caso lanciare un messaggio chiaro anche in vista della prossima stagione. Il compito è complesso perché di fronte ci sarà forse la squadra più in forma dopo lo stop, capace di fare la differenza nei secondi tempi con un'ottima condizione fisica (come fatto con la Lazio, rischiando sul 2-0 più volte il terzo gol, per poi rimontare con merito nella ripresa).