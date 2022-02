LIVE - Barcellona-Napoli 1-1 (30' Zielinski, 59' Ferran Torres rig. ): secondo tempo in corso

premi F5 o aggiorna la pagina per il live

97' - DE JONG! L'olandese anticipa di testa Koulibaly, conclusione centrale bloccata da Meret.

93' - Imbucata per Ferran Torres, Di Lorenzo in scivolata fa una gran chiusura. Sul prosieguo dell'azione capocciata tra Gavi e Fabian, si ferma il gioco con l'azzurro che ha la peggio e perde molto dalla testa. Napoli che resta in 10.

92' - FERRAN TORRES! L'ex City spreca ancora: da ottima posizione non trova la porta.

91' - MERTENS! Ripartenza del Napoli, Mario Rui vede il belga tutto solo in area dopo la scivolata di Busquets: il tiro di Dries è centrale, blocca ter Stegen.

20.36 - Concessi 6' di recupero.

90' - DE JONG IN ROVESCIATA! Gran conclusione acrobatica dell'attaccante olandese sul cross di Dest: la palla sfila a lato, non di molto.

89' - BARCELLONA PERICOLOSSIMO! Stavolta è Meret a salvare sul cross basso, con un gran deviazione bassa.

88' - FERRAN TORRES! Azione avvolgente del Barcellona, Dembelé crea lo scompiglio in area, gran tocco di tacco di Pedri per Ferran Torres che tira a giro con la palla che sfiora l'incrocio e termina fuori.

86' - Ultimo cambio per il Barcellona: fuori Aubameyang, dentro Luuk de Jong.

85' - Su un cross del Barcellna Fabian di testa mette in angolo, lo spagnolo resta a terra per crampi.

84'- Ultimi due cambi nel Napoli: escono Anguissa e Elmas, entrano Malcuit e Mario Rui.

81' - Cambio per il Barcellona: fuori Mingueza, dentro Dest.

81' - Anguissa si ferma e chiede il cambio. Napoli che per il momento resta in 10.

79' - Doppio cambio nel Napoli: fuori Zielinski e Osimhen, dentro Demme e Mertens.

73' - Contropiede del Barcellona: Dembelé scappa via a Koulibaly e mette al centro, Rrahmani si avventa sulla sfera e salva in angolo.

72' - Primo cambio nel Napoli: fuori Insigne, dentro Ounas.

71' - Punizione di Ferran Torres dalla distanza: la sua conclusione termina altissima.

70' - GIALLO PER FABIAN: gamba troppo alta che colpisce Busquets a centrocampo.

65' - Triplo cambio nel Barcellona: escono Adama Traoré, De Jong e Nico Gonzalez, entrano: Dembelé, Busquets e Gavi.

63' - AUBAMEYANG! Il numero 25 del Barcellona trova spazio dove non c'è Di Lorenzo, rimasto su. L'ex Arsenal calcia bene, solo leggermente angolato: conclusione fuori di un soffio.

62' - Fabian lancia in verticale Osimhen, il centravanti si allarga sulla destra e crossa ma Insigne è in ritardo e non ci arriva.

59' - FERRAN TORRES FA 1-1: dagli undici metri l'attaccante blaugrana spiazza Meret mettendo la palla alla destra del portiere azzurro.

57' - RIGORE PER IL BARCELLONA! Cross basso di Mingueza deviato leggermente dalla mano di Juan Jesus. L'arbitro viene richiamato dal Var e concede il penalty al Barça.

54' - Aubameyang dalla distanza calcia di destro, Rrahmani devia in angolo.

54' - Uno-due tra Mingueza e Adama Traoré e il terzino arriva al cross: in area Di Lorenzo è bravissimo a chiudere la diagonale e sventare il pericolo.

52' - Ci prova Nico Gonzalez da fuori area, ma Meret si accartoccia a terra e blocca.

51' - Osimhen parte in contropiede sulla destra palla al piede portandosi a spasso Piqué, ma al centro non c'é nessuno e il traversone finisce il fallo laterale.

48' - Insigne tenta il lancio preciso su Osimhen sul secondo palo. Il nigeriano viene trattenuto in area, ma l'arbitro lascia proseguire.

46' - Palla in profondità per l'inserimento centrale di Ferran Torres e chiusura perfetta di Di Lorenzo in scivolata.

19.50 - INIZIA IL SECONDO TEMPO.

Si chiude con il vantaggio del Napoli il primo tempo del Camp Nou. Fin qui decide il gol di Zielinski al 30'. Squadre negli spogliatoi.

19.34 - TERMINA IL PRIMO TEMPO.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

44' - Cross di Mingueza per Ferran Torres che colpisce di testa. Pallone largo che termina a lato.

39' - Primo cartellino giallo del match: ammonito Anguissa per un intervento in ritardo su Nico.

35' - Il Barcellona adesso palleggia, alla ricerca di spazi che il Napoli non concede.

31' - Check tra l'arbitro e il VAR per controllare la posizione di Osimhen, considerata ininfluente per la decisione finale. Gol confermato e vantaggio Napoli.

30' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Elmas si allarga sulla destra, si libera dell'avversario e appoggia al centro per Zielinski. Tiro sul primo palo su cui ter Stegen si supera, ma la palla torna al polacco, che al secondo tentativo infila il pallone.

29' - FERRAN TORRES! Rrahmani sbaglia la chiusura sulla trequarti e la palla viene rifinita bene per Ferran Torres, che da ottima posizione spara a lato.

27' - Bella uscita del Napoli con Fabian e Insigne nello stretto. Sul capovolgimento lo spagnolo sbaglia però la misura del passaggio.

22' - OSIMHEN! Tunnel di Zielinski ad un avversario e subito palla in profondità per Osimhen. Il nigeriano entra in area e calcia col mancino. Devia in angolo ter Stegen.

21' - Allarme rientrato per Osimhen: esce dal campo e rientra prontamente.

20' - Contatto tra Osimhen e Garcia. Resta a terra il numero 9 dopo una brutta caduta.

19' - Combinazione Nico-Pedri e verticalizzazione per Aubameyang. Conclusione da fuori del gabonese, destro largo, non di molto.

17' - Insigne crossa al centro per Osimhen, attento Eric Garcia che spazza via e anticipa il nigeriano.

15' - Fabian fa rimbalzare un pallone pericoloso al limite dell'area su cui si inserisce Nico Gonzalez. Lo spagnolo fa partire il destro, Meret smanaccia in corner.

12' - Bella combinazione tra Fabian e Zielinski. Cross teso dalla sinistra del polacco, Pique devia in angolo.

8' - Il Napoli tiene bene e fa densità per chiudere tutti gli spazi ai blaugrana.

5' - Primo squillo del Barcellona con Pedri. Palla persa da Di Lorenzo, Ferran serve il 2002 al limite dell'area. Tiro di prima intenzione che termina sopra la traversa.

2' - Gara iniziata subito a ritmi alti e con il Barcellona che vuole sin da subito imporre il gioco.

18.46 - PARTITI! Inizia il match

18.41 - Squadre in campo

18.39 - Frank André Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli che torna titolare dopo la lunga assenza legata alla Coppa d'Africa, ha risposto alle domande dei cronisti di Sky prima della partita col Barcellona: "È una partita che si giocherà sui dettagli, sugli episodi. Sarà la squadra che farà meno errori a vincere".

In Spagna dicono che sia una finale anticipata?

"Non lo so, però so che sarà una bella partita tra due grandi squadre. Spero di far vedere un bel gioco, di dare tanta soddisfazione alla tifoseria. Che vinca il migliore".

18:25 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto prima della sfida col Barcellona ai microfoni di Sky Sport: "E’ un avversario molto forte, quest’anno sta vivendo una fase particolare ma hanno fatto investimenti importanti a gennaio e da ora in avanti saranno all’altezza degli anni scorsi. Speriamo di essere all’altezza.

Ginocchio Osimhen? Il provino è andato bene, si sente bene, buon per noi.

Juan Jesus per limitare Adama Traorè? Il mister ha cambiato qualcosa per avere forze fresche ma anche fisicità perché da quel lato c’è Traore che ha grande forza.

Ambiente molto maturo con Insigne, è una crescita di tutti? Lo spero. Contiamo sulla sua professionalità, lo dimostra ogni giorno ed anche ambiente e club sono cresciuti in questi anni.

Niente alibi per le assenze ma con Elmas esterno perdete qualcosa? Non vedo la squadra al 100% come ad inizio stagione, ci sono ancora assenti e qualcuno non al meglio, ma siamo in crescita. Su Elmas sono d’accordo, lui si esprime meglio in altre zone ma per il mister è utile anche li per una strategia diversa".

18:20 - Sono positive le sensazione di Victor Osimhen dal riscaldamento, il provino che era fissato nel pomeriggio è andato molto bene. In via precauzionale si sta scaldando anche Dries Mertens, ma arrivano notizie confortanti sulla disponibilità del nigeriano dal primo minuto.

18:00 - Victor Osimhen è entrato in campo da solo, prima degli altri, per anticipare il riscaldamento. E allungarlo, evidentemente, in virtù del sovraccarico muscolare al ginocchio di cui ha risentito nei giorni scorsi. A riferirlo è il corrispondente de La Gazzetta dello Sport Ricci su Twitter:

17:35 - FORMAZIONI UFFICIALI

Luciano Spalletti effettua quattro cambi, di cui due obbligati, per la sfida contro il Barcellona. La notizia più importante è il recupero di Osimhen in attacco, quindi niente Mertens. Sorprendente la decisione sulla corsia mancina: non gioca Mario Rui, ma viene adattato Juan Jesus da terzino, come già accaduto in altre situazioni. Torna il portiere di coppa, Meret, così come Anguissa in luogo dell'infortunato Lobotka a centrocampo. Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli, match valevole per lo spareggio di Europa League per gli ottavi di finale.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, de Jong, Pedri; Adama Traoré, Aubameyang, Ferran Torres

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus; Fabian, Anguissa; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen

Dopo addirittura 18 anni il Barcellona torna nella seconda manifestazione europea per club, partendo dagli spareggi per accedere agli ottavi, ed un sorteggio irreale in Europa League contro i blaugrana è toccato proprio al Napoli. L'immotivata soddisfazione al momento dell'accoppiamento è calata anche da parte dei più ottimisti perché i catalani, che vivono una fase sicuramente di rinnovamento e lontana dai massimi livelli degli anni scorsi, a gennaio sono intervenuti con rinforzi pesanti come Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang e Pierre-Emerick Aubameyang e soprattutto sembrano in crescita sul piano del gioco grazie alle idee di Xavi e la consapevolezza di giovani dal potenziale smisurato come Gavi e Pedri. Non a caso nelle ultime 6 giornate nessuno in Liga ha raccolto più punti del Barcellona. Certamente il Napoli se la gioca presentandosi con la seconda miglior difesa europea nei top 5 campionati europei e con lo status di "squadra da Champions", come sottolineato da Xavi più volte in questi giorni ed anche ieri.

