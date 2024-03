LIVE - Barcellona-Napoli 3-1 (Fermin 15’, Cancelo 17’, Rrahmani 30’, Lewandowski 83’): gli azzurri crollano sul più bello

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

93' - Entra Ngonge al posto di Kvaratskhelia.

92' - KVARATSKHELIA! Romeu regala il pallone al georgiano che solissimo calcia a lato.

90' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

89' - Clamorosa traversa del Napoli. Kvaratskhelia serve l'uruguagio in area che tira trovando il legno.

83' - Il Barcellona trova il 3-1. Il gol nasce da una rimessa regalata ai blaugrana perché c'era in realtà fallo su Lindstrom. Gundogan imbuca per Sergi Roberto che serve Lewandowski a porta vuota, il polacco deve solo appoggiare in rete.

81' - Entra Joao Felix al posto di Raphinha.

81' - LINDSTROM! COSA HA SCIUPATO! Forse l'occasione più ghiotta dell partita del Napoli. Cross di Olivera dalla sinistra che trova il danese solo in area: il suo colpo di testa finisce a lato di un soffio.

79' - Entra Raspadori al posto di Traoré, Calzona si gioca il tutto per tutto.

77' - CHE BRIVIDO! Gundogan apparecchia per Yamal che col mancino a giro sfiora il gol del 3-1.

73' - Brivido per il Napoli: Olivera si addormenta regalando palla a Yamal. Il cross dello spagnolo attraversa tutta l'area di rigore senza trovare nessuno.

71' - Punizione da ottima posizione per il Barcellona, ancora una volta però lascia dubbi il fischio dell'arbitro.

69' - Sugli sviluppi del corner Meret fa una gran parata su un colpo di testa. Poi su un'ulteriore respinta Yamal segna ma è in offside.

68' - Della battuta si incarica Raphinha che va col mancino tagliato: Meret respinge in angolo.

67' - Ammonito Olivera appena entrato, per un fallo ai danni di Yamal.

64' - Le contromosse di Calzona: dentro Lindstrom e Olivera per Politano e Mario Rui.

63' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! In campo aperto Kvaratskhelia imbuca per Politano che va al cross. Una deviazione mette fuori causa Ter Stegen, Osimhen raccoglie e appoggia per Anguissa che calcia ma trova il muro blaugrana.

60' - Xavi corre ai ripari: entrano Sergi Roberto e Romeu al posto di Fermin e Christensen.

58' - Barcellona in apprensione in questo avvio di ripresa, qui un'indecisione di Cubarsi poteva costare caro ai blaugrana.

57' - Altra ottima azione del Napoli: Politano imbuca per Anguissa che va al cross. La traiettoria scavalca Ter Stegen ma non trova nessuna maglia azzurra.

54' - Barça pericoloso: Cancelo e Raphinha si connettono, con il brasiliano che arriva al tiro ma trova la respinta di Meret.

51' - Osimhen cade in area dopo un pestone di Cubarsi, l'arbitro lascia proseguire ma l'impressione è che il contatto fosse netto.

49' - POLITANO! Il numero 21 azzurro salta secco Cancelo ma poi perde l'attimo per il tiro e si fa murare la conclusione.

47' - KVARA! Il georgiano riceve al limite da Traoré e libera il destro a giro, che sibila vicino al palo.

46' - Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 del primo tempo.

22.05 - Inizia il secondo tempo.

21.49 - Finisce il primo tempo.

47' - Ammonito Juan Jesus, per un fallo ai danni di Gundogan.

45' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

44' - Ammonito Yamal, per un intervento in ritardo ai danni di Mario Rui.

42' - TRAORE'! Gran combinazione in area tra Kvaratskhelia e Traoré, con l'ivoriano che manca il controllo decisivo davanti al portiere.

40' - Yamal trova il varco in area per Lewandowski, che controlla e calcia ma stringe troppo col destro.

37' - Altra azione fantastica del Napoli con Kvaratskhelia che imbuca per Di Lorenzo: il capitano azzurro non riesce a trovare il passaggio preciso in area.

35' - DI LORENZO! Mario Rui col cross telecomandato trova Di Lorenzo che stacca di testa ma Ter Stegen fa una bellissima parata.

33' - Raphinha e Cancelo seminano il panico in area azzurra, provvidenziale Lobotka a salvare su Lewandowski.

30' - GOOOOOL GOL GOL! IL NAPOLI È' VIVO! Azione spettacolare del Napoli, che libera Politano al cut back: Rrahmani all'altezza del dischetto apre il piatto mancino e infila Ter Stegen.

23' - Traoré imbuca per Politano che va al cross alla ricerca di Osimhen ma è troppo nella zona di Ter Stegen, che blocca.

20' - Ammonito Christensen, per un fallaccio ai danni di Lobotka ai limiti del cartellino giallo. Ora lo slovacco è a terra dolorante.

17' - Raddoppio del Barcellona. Raphina in campo aperto calcia a giro col destro e colpisce il palo, sulla respinta si avventa Cancelo che a porta vuota non può sbagliare.

15' - Barcellona in vantaggio. Al terzo tentativo Fermin trova il gol. Cross basso di Raphinha, velo di Lewandowski e Fermin tutto solo non perdona.

12' - CHE RISCHIO! La difesa del Napoli si perde completamente Fermin che riceve un lancio di 70 metri e si trova solo davanti al Meret. Il canterano grazia gli azzurri con un pallonetto che termina fuori.

9' - Brivido per il Napoli: Fermin salta Lobotka e da ottima posizione calcia col destro, ma per fortuna stringe troppo il compasso.

4' - Con il classico lancio a memoria di Politano, Osimhen arriva solo davanti a Ter Stegen ma conclude tra le braccia del portiere. C'era comunque posizione di offside del nigeriano.

3' - Break sulla destra di Yamal che sfila a Mario Rui e allarga sulla sinistra dove c'è un varco: bravissimo Politano a rientrare e far suo il pallone.

2' - Gara subito accesissima: al primo pallone il Napoli lancia in area per Osimhen ma Cubarsi chiude. Sul ribaltamento di fronte Raphinha si libera al tiro dal limite ma termina fuori.

21.00 - Comincia il match!

20.56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.40 - Il terzino del Napoli Mathias Olivera ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista del match di Champions League contro il Barcellona.

Quanto della qualificazione può passare dalla vostra fase difensiva?

"Soprattutto in questa partita, ogni dettaglio è importante e tutto parte dalla fase difensiva. Dobbiamo difendere bene e così arrivare alla vittoria".

Sembrate il Napoli dello scorso anno: cosa ha portato Calzona?

"E' una cosa più mentale. Ha portato energia positiva, dobbiamo continuare su questa squadra e vincere che è la cosa più importante".

Quanta fiducia vi dà il ritorno di Kvara e Osimhen?

"Partita equilibrata, con giocatori buonissimi. Speriamo di fare una bella partita, la più importante dell'anno".

20.25 - De Jong e Pedri non recuperano per Xavi, che sceglie in attacco Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha, preferito a Joao Felix. Ne parla a Sky Sport, pochi minuti prima del fischio d'inizio della sfida di Champions League contro il Napoli, lo stesso tecnico blaugrana: "Pensiamo questa sia la squadra migliore per iniziare. Abbiamo anche assenze importanti, ma ho massima fiducia in quei calciatori che hanno giocato un po' meno in stagione"

Come vedi il Napoli? "Sarà una gara equilibrata, il Napoli è cresciuto con Calzona, sarà una partita interessante da giocare e da vedere".

Pressione sui giovani blaugrana? "Questo è il Barça, la pressione è tutta su di me, l'ho detto ai miei ragazzi di giocare tranquilli e di tirare fuori la migliore versione del Barcellona".

20.24 - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista del match di Champions League contro il Barcellona.

Partita importantissima: soddisfatto di Calzona?

"Lo conosco da tantissimi anni: è una persona affidabilissima e per questo mi sono affidato a lui in quest'anno un po' complicato. Quando si vince, è sempre difficile ripetersi. Partita molto importante, perché ci dà la possibilità di accedere ai quarti dove, se si fa un certo punteggio si accede al Mondiale per Club. Una cosa importante per una squadra che ha conquistato un posto in Europa che prima non aveva. Ce la metteremo tutta e speriamo di farcela, ma la vita va avanti e cercheremo di fare sempre meglio. Non dimentichiamoci che questo è uno sport, speriamo di appassionare i tifosi".

L'agente di Kvaratskhelia ha detto che andrebbe via solo pe un'offerta irrinunciabile.

"L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui. Kvara ha ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno e io non mi sono mosso. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé ed è giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo".

Cosa non rifarebbe?

"Io non guardo mai al passato e godo nel momento in cui riesco ad interpretare il futuro e raggiungere l'obiettivo prefissato. Il passato è passato, forse avrei dovuto non impuntarmi e non concedere a Spalletti di andare via. Nella vita però quando si lavora bisogna andare tutti d'accordo, altrimenti c'è un clima on cui non si vada nessuna parte".

Il Napoli può tornare a divertire come lo scorso anno?

"Credo di si, da quello che ho visto sia in allenamento che in partita. Dobbiamo perfezionare il meccanismo e dare il tempo di farlo. Il tempo però non ce l'abbiamo e dobbiamo curare il possibile".

Sulle dimissioni di Sarri?

"Mi ha molto stupito. Dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista, ti devi assumere le tue responsabilità. Se te accetti un ruolo, devi portare a termine il tuo impegno, per rispetto verso la società, i giocatori e i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento: è un uomo che ha delle qualità e si dovevano trovare soluzioni nel rapporto per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia".

20.23 - Nel pre-partita di Barcellona-Napoli, il terzino azzurro Mathias Olivera è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Per noi è una partita difficile, credo la più importante dell’anno. Stiamo bene, giocheremo tutti insieme una bella gara, speriamo di passare il turno”.

Cosa ha detto Calzona? “E’ una cosa più mentale, che fisica e tattica. Partiamo da questo, dobbiamo giocare tutti insieme come quando abbiamo vinto lo scudetto. Siamo quasi tutti gli stessi giocatori”.

Xavi ha detto che la qualificazione 50 e 50. “Non lo so, credo che è una partita dura, difficile e si gioca nel loro stadio”.

20.00 - Attimi di paura all'esterno del settore ospiti dello Stadio Olimpico di Montijuic nel pre-partita di Barcellona-Napoli. Un gruppo di tifosi del Napoli, sprovvisti di biglietto, hanno pressato la fila per tentare di entrare e c'è stata una carica della polizia spagnola.

Un tifoso azzurro ha spiegato l'accaduto ai microfoni dei colleghi di Teleclubitalia: "C'è qualcuno senza biglietto che tenta di entrare allo stadio, io e mio figlio dopo tanti km e con il biglietto comprato rischiamo di non entrare. Non c'era un prefiltraggio prima dei tornelli e nessuno controllava i biglietti".

19.49 - Sono ufficiali le formazioni di Barcellona-Napoli, ottavo di ritorno di Champions League. Solo una sorpresa da parte di Calzona, che preferisce ancora Mario Rui a Olivera dal 1’. In porta confermato Meret. Difesa a quattro composta da Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Juan Jesus al centro. In mediana Lobotka in cabina di regia, ai lati Anguissa e Traorè. In attacco il tridente è Polita-Osimhen-Kvaratskhelia.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Cubarsì, Cancelo; F. Lopez, Christensen, Gundogan; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

19.00 - Le strade di Barcellona sono invase dai tifosi napoletani che stasera in migliaia assisteranno allo Stadio Olimpico di Montjuic alla sfida di Champions tra i blaugrana e gli azzurri. Alle 18 è partito tra le strade della città catalana il corteo degli ultras in direzione stadio.

A poche ore dall'inizio della sfida tra Napoli e Barcellona, rimangono pochissimi biglietti in vendita per poter godere della partita e si prevede un tutto esaurito per un match che promette forti emozioni. Oltre i 2.600 nel settore ospiti, è prevista una fortissima presenza di tifosi napoletani anche sugli spalti dell'Estadi Olímpic Lluís Comp tra i settori blaugrana

In casa Barcellona, il tecnico Xavi Hernandez dovrà fronteggiare un'emergenza totale, che c'era già all'andata ma a cui si sono aggiunti gli infortuni di De Jong e Pedri. A centrocampo dovrebbe esserci quindi il canterano Fermin Lopez (in pole su Oriol Romeu) insieme a Christensen e Gundogan. In attacco è ballottaggio tra Raphinha e Joao Felix per la maglia dal 1' che affiancherà Lewandowski e Lamine Yamal. In difesa confermati Cancelo e Koundé sulle corsie laterali, mentre accanto ad Araujo ci sarà il 17enne Cubarsì. In porta Ter Stegen.

In casa Napoli, mister Calzona potrà contare su tutta la rosa: sono infatti a disposizione anche Cajuste, Ngonge e Rrahmani. Proprio il kosovaro dovrebbe partire titolare in coppia con Juan Jesus in difesa della porta di Meret. Ai lati pronti Di Lorenzo e Olivera, che dovrebbe essere preferito a Mario Rui. A centrocampo insieme a Lobotka e Anguissa conferma per Traoré, con Cajuste pronto a subentrare a gara in corso. Davanti ci sono pochi dubbi: il tridente sarà Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Barcellona-Napoli