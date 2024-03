LIVE - Barcellona-Napoli, prepartita: le probabili formazioni

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

In casa Barcellona, il tecnico Xavi Hernandez dovrà fronteggiare un'emergenza totale, che c'era già all'andata ma a cui si sono aggiunti gli infortuni di De Jong e Pedri. A centrocampo dovrebbe esserci quindi il canterano Fermin Lopez (in pole su Oriol Romeu) insieme a Christensen e Gundogan. In attacco è ballottaggio tra Raphinha e Joao Felix per la maglia dal 1' che affiancherà Lewandowski e Lamine Yamal. In difesa confermati Cancelo e Koundé sulle corsie laterali, mentre accanto ad Araujo ci sarà il 17enne Cubarsì. In porta Ter Stegen.

In casa Napoli, mister Calzona potrà contare su tutta la rosa: sono infatti a disposizione anche Cajuste, Ngonge e Rrahmani. Proprio il kosovaro dovrebbe partire titolare in coppia con Juan Jesus in difesa della porta di Meret. Ai lati pronti Di Lorenzo e Olivera, che dovrebbe essere preferito a Mario Rui. A centrocampo insieme a Lobotka e Anguissa conferma per Traoré, con Cajuste pronto a subentrare a gara in corso. Davanti ci sono pochi dubbi: il tridente sarà Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

