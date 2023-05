LIVE - Bologna-Napoli 0-1 (14' Osimhen): azzurri in vantaggio!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire la diretta





26' - Barrow punta Rrahmani, si accentra e prova il destro a giro: il destro si spegne largo e sul fondo.

23' - Bologna in evidente difficoltà in questa fase, diversi errori in fase di appoggio che consentono al Napoli di ripartire.

19' - Zielinski va alla conclusione dalla lunga distanza, ma il suo tiro termina nettamente sul fondo.

18' - Tentativo di Anguissa: destro forte ma centrale da fuori area, respinge Skorupski.

14' - GOOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!!! Errore clamoroso di Skorupski in impostazione. Il polacco sbaglia il passaggio e serve Osimhen che a porta vuota insacca il gol del vantaggio.

11' - Zerbin prova a sfondare sulla destra ma Cambiaso lo accompagna sul fondo evitando sia il cross che l'angolo.

5' - Aebischer serve al centro dell'area Arnautovic ma il pallone viene bloccato agevolmente da Gollini.

4' - Barrow sbaglia il cambio di campo per Aebischer, Olivera accompagna la sfera sul fondo.

3' - Bereszynski ruba palla a Barrow e serve Zerbin che spinge sulla destra ma viene fermato dalla difesa rossoblù.

15:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14:58 - Squadre in campo.

14.55 - Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida esterna contro il Bologna: "Ho passato la settimana come sempre, molto contento e supportato dai miei sentimenti. Tatuaggio? Sentivo pizzicare, ho scavato per trovare quello che c'era e ho trovato quello che pensavo. Chissà che, scavando di più, non trovi altre cose bellissime".

14.49 - L’allenatore del Bologna Thiago Motta ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Napoli: "I ragazzi che sono da tanto tempo qui hanno conquistato cose fantastiche. Tutti i giorni riescono a trasmettere a quelli più giovani. Oggi affronteremo una bellissima partita, tutti insieme e pensando anche a quelli che in questi anni hanno dato tutto al Bologna. Possono fare ancora cose importanti".

14.45 - Il trequartista del Napoli Gianluca Gaetano ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida esterna contro il Bologna: "A Monza non abbiamo fatto una gran partita. Oggi ci vogliamo rifare da quella trasferta lì e sicuramente ci metteremo tutto".

14.44 - L'attaccante del Bologna Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match casalingo contro il Napoli: "Sono molto felice di essere qui. Mancano due partite e vogliamo chiudere bene. Specialmente oggi, visto che giochiamo in casa".

13.50 - Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Napoli, match valido per la penultima giornata di campionato in programma oggi alle 15. In porta continua l’alternanza di queste ultime gare, a difendere i pali al Dall’Ara è Gollini. In difesa riposano Di Lorenzo e Rrahmani, spazio a destra a Bereszynski, al centro Rrahmani in coppia con Kim, a sinistra confermato Olivera. A centrocampo nessuna novità, solito terzetto composto da Anguissa, Lobotka e Zielinski. Novità in attacco, dove nel tridente con Osimhen e Kvaratkshlia, trova spazio Zerbin a destra.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Dominguez, Schouten, Ferguson; Aebischer, Arnautovic, Barrow. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Bereszynski, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Bologna. Diverse defezioni per il Napoli: non ci saranno Mario Rui, Politano e Lozano, oltre allo squalificato Elmas. Di seguito l'elenco completo.

Ci saranno un po' di rotazioni nella formazione che Luciano Spalletti manderà in campo oggi alle 15 a Bologna. Secondo il Corriere dello Sport nel tridente d'attacco, a destra potrebbe toccare a Raspadori, davanti nel ballottaggio con Zerbin. In difesa Bereszynski e Ostigard dovrebbero far rifiatare Di Lorenzo e Rrahmani.

