LIVE - Bologna-Napoli, pre-partita: prima in Serie A per Natan. Olivera preferito ancora a Mario Rui

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

17.50 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Bologna. "Natan viene da un altro continente, ci sono tanti casi di questi giocatori in A che hanno bisogno di un periodo di adattamento ed è stato molto veloce venendo da un calcio differente. Ha caratteristiche da difensore europeo, non va giudicato oggi ed ha bisogno del tempo. E' stata una scelta condivisa e che riteniamo giusta".

17.45 - Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Napoli. "Sono contento del tridente, stanno lavorando bene insieme e possono migliorare con il tempo. Dobbiamo andare in fretta, dobbiamo sostenerli perché sarà più facile il loro lavoro".

17.41 - Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Napoli. "Solito lavoro durante la settimana, Napoli squadra forte e cercheremo di fare punti. Io e Zielinski ci sentiamo tutti i giorni, spero che non mi faccia gol".

17.40 - Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ai microfoni di DAZN prima della sfida con il Bologna. "Sicuramente sarà emozionante, c'è la mia famiglia e i miei amici. Sono felice di giocare questa partita".

16.45 - Sono ufficiali le formazioni di Bologna-Napoli, match valido per la 5ª giornata di Serie A. Scelte pressocché obbligate per Garcia al centro della difesa, con Rrahmani e Juan Jesus infortunati, il tecnico azzurro schiera Ostigard e l’esordiente Natan. Sulle fasce capitan Di Lorenzo e Olivera. In mediana confermato il terzetto titolare Anguissa-Lobotka-Zielinski. In attacco riposa Politano, al posto dell’esterno destro gioca dal 1’ Raspadori. Completano il tridente Osimhen e Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Ferguson, Aebisher, Freuler; Ndoye, Zirkzee, Karlsson. All. Motta.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

16.30 - E' tutto pronto al Dall'Ara per la sfida della quinta giornata di Serie A tra Bologna e Napoli. In campioni d'Italia scenderanno in campo indossando la maglia azzurra, come ha mostrato la SSCNapoli in uno scatto sui propri account social.

I campioni d'Italia si presentano al Dall'Ara con gli uomini contati in difesa per una gara fondamentale per il prosieguo della stagione. Dopo gli infortuni di Rrahmani e Juan Jesus, Rudi Garcia si ritrova con solo due centrali di ruolo: Ostigard e Natan. Per il brasiliano si prospetta l'esordio stagionale dal 1', prima in assoluto in Serie A. Gli azzurri dovranno rispondere alla vittorie delle milanesi e provare ad agganciare al quarto posto la Juventus.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli