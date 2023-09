LIVE - Braga-Napoli 0-1 (45'+1 Di Lorenzo): termina il primo tempo!

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Fonte: di Francesco Carbone ed Antonio Gaito

Napoli in vantaggio al termine del primo tempo grazie al gol allo scadere di Di Lorenzo. Squadre negli spogliatoi.

21:51 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

45'+1 - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Traversone sul secondo palo, Osimhen di testa fa la sponda per Di Lorenzo che sii coordina e calcia col mancino: la palla sbatte sulla parte bassa della traversa e finisce in fondo al sacco!

45' - Vengono concessi 4 minuti di recupero.

44' - Giallo anche per Djalò per aver allontanato il pallone.

41' - Ammonito Osimhen per proteste.

38' - Kvaratskhelia fa correre Osimhen sulla sinistra. Cross verso Anguissa, che però sbaglia il controllo al limite dell'area: l'azione sfuma.

34' - NIENTE RIGORE, L'ARBITRO CAMBIA LA SCELTA! Gözübüyük viene richiamato al monitor, va a vedere di nuovo l'azione e cambia giustamente la decisione: no penalty, è fallo di Osimhen su Niakaté.

33' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Kvaratskhelia converge da sinistra e va al centro. Sulla deviazione il portiere respinge, poi contatto tra Osimhen e Niakaté e il nigeriano non riesce a ribattere. L'arbitro indica il dischetto.

30' - ABEL RUIZ! Gran movimento del centravanti del Braga, che scappa alle spalle di Ostigard ed è a tu per tu col portiere. Al momento di calciare la tocca leggermente lo stesso Ostigard e si rifugia in corner.

27' - ABEL RUIZ! Sul capovolgimento di fronte si distende bene il Braga, fino al cross per Abel Ruiz dalla sinistra: l'incornata dello spagnolo termina a centimetri dal palo.

26' - TRAVERSA DI OSIMHEN! Dopo un rimpallo al limite dell'area, la sfera arriva sul piede di Osimhen che calcia forte e colpisce la traversa. Altra occasione per il Napoli.

22' - OSIMHEN! Politano crossa al centro per Osimhen che si stacca benissimo dalla marcatura e impatta di testa: Matheus spiazzato, ma il pallone esce di poco a lato.

20' - DJALO'! Sul calcio di punizione derivante dal fallo di Anguissa lo spagnolo calcia direttamente in porta: la sfera sibila di un soffio a lato.

19' - Anguissa si addormenta e si fa scippare il pallone da Horta al limite dell'area: il centrocampista a quel punto lo stende e si becca il giallo.

17' - Di Lorenzo va a un passo dal gol di testa dopo una sponda di Osimhen, ma si alza la bandierina per una posizione irregolare del capitano del Napoli.

13' - Problema fisico per Rrahmani, costretto al cambio: al suo posto entra Ostigard.

10' - OSIMHEN-DI LORENZO: DOPPIA OCCASIONE PER IL NAPOLI! Napoli ad un passo dal vantaggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Osimhen colpisce di testa e trova la respinta di Matheus sulla linea. Sul prosieguo dell'azione è Di Lorenzo a colpire di testa ed è ancora Matheus a compiere un grande salvataggio e a deviare in corner.

5' - OSIMHEN! Incredibile errore di Fonte che permette a Osimhen di presentarsi a tu per tu con Matheus: il nigeriano calcia però gli spara addosso.

3' - HORTA! Accelerazione improvvisa del Braga: Juan Jesus sbaglia l'anticipo su Djalò che va via sulla destra e appoggia in area per Horta che si gira e calcia col destro. Bravo Meret a deviare in corner.

21:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

20:57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

20.45 - Jens Cajuste non participerà all'esordio in Champions League del Napoli. Il centrocampista azzurro non sarà neanche in panchina nel match che inizierà tra poco contro lo Sporting Braga. Solo tribuna per lo svedese per un leggero affaticamento muscolare. A riferirlo è Sky Sport.

20.24 - Nel pre-partita di Braga-Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ds azzurro Mauro Meluso: “Troppi cambiamenti di Garcia? La squadra si sente addosso una grossa responsabilità dopo aver vinto questo campionato con 16 punti di vantaggio. Credo che Garcia è stato scelto perché ricalca dal punto di vista tattico le stesse idee di Spalletti con una metodologia diversa. Ad oggi ci riteniamo abbastanza soddisfatti”.

La questione rinnovi ha inciso sulle prestazioni? “No, assolutamente. Si tratta di professionisti. Gli aspetti contrattuali non possono minimamente incidere sulla prestazione. Questa squadra è rimasta sostanzialmente la stessa, con una stessa identità. Con un allenatore che sta dando qualcosa di diverso, ma sua una scia dal punto di vista tattico che accomuna le scelte dello scorso anno”.

20.22 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, prima della partita di Champions League contro lo Sporting Braga è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "L'ambizione è andare più avanti possibile, è un'ambizione legittima per la squadra campione d'Italia che ha vinto lo Scudetto con 16 punti di vantaggio. E' una squadra da un potenziale elevato, quindi è giusto essere ambiziosi, anche se in Champions League ci sono le migliori squadre d'Europa".

Crede che ci siano state troppe critiche in questi giorni? "Ha detto bene Mario Rui ieri in conferenza. La squadra è rimasta pressoché simile, le critiche sono state esagerate. A Genova è stato fatto un piccolo passo indietro, ma ci sono tanti calciatori di livello internazionale e la squadra, ne siamo certi, si riprenderà".

Ha visto la reazione al cambio di Kvaratskhelia? Quali sono gli interventi che si possono fare per calmare un po' gli animi? Tocca a lei? "Ha avuto un atteggiamento normale, quando uno viene sostituito spesso non digerisce la sostituzione. Non c'è stato nessun tipo di problema, è un ragazzo straordinario, come tutto il gruppo. Il nervosismo c'è stato col Genoa perché la squadra non ha fatto benissimo, ma nelle altre partite lo spartito è stato un po' quello dell'anno scorso, con grande determinazione e attenzione al collettivo e non all'io. Penso che i ragazzi torneranno quelli".

Sul momento. "Ho sentito parlare di appagamento, di un senso di sazietà, io invece dico che questi calciatori sono di levatura mondiale, hanno qualità tecniche e umane straordinarie e credo che non possano sentirsi appagati. Magari sentiranno un po' questa responsabilità, ma è una cosa fisiologica. Sono convinto che faremo un bel percorso. La squadra è rimasta la stessa in tante componenti, è ben guidata e ha ottime possibilità di fare grandi percorsi sia in Champions League che in campionato".

20:20 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

19.49 - Sono ufficiali le formazioni di Braga-Napoli, match d’esordio nel gruppo C di Champions League per i campioni d’Italia. Sciolti gli ultimi dubbi di formazione per Rudi Garcia, che in difesa rimanda l’esordio di Natan e schiera dal primo minuto ancora Juan Jesus. Al fianco del brasiliano torna titolare Rrahmani. Sulla fascia sinistra preferito Olivera a Mario Rui. In attacco Politano viene preferito a Raspadori e Lindstrom e forma il tridente insieme a Osimhen e Kvaratskhelia.

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Gomez, José Fonte, Niakaté, Borja; Vitor Carvalho, Al-Musrati; R. Horta, Djalo, Bruma, Abel Ruiz. All. Artur Jorge.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

19.40 - Nel pre-partita di Braga-Napoli, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Uno stadio come questo senza curve? E' molto particolare, non ci ho mai giocato. Vediamo in partita se cambia qualcosa, è uno stadio particolare che non si trova da altre parti, ma di sicuro non è brutto".

Sulle ultime prestazioni: "Spero che oggi torni il vero Napoli, che vince la partita giocando il suo calcio e può battere chiunque. Stiamo migliorando, sono fiducioso che faremo una grande partita".

Per Garcia è solo questione di tempo, è d'accordo? "Sì, anche. E' arrivato un nuovo mister e bisogna dargli anche il tempo, noi giocatori dobbiamo aiutarlo e fare sicuramente meglio. Non è cambiata mezza squadra, sappiamo giocare a calcio e spero stasera si possa vedere il vero Napoli".

Ancora dubbi su Natan. L'esordio a Genova è saltato per l'assenza dell'ultimo momento di Rrahmani, potrebbe slittare ancora perché la pressione della Champions non sembra proprio la condizione migliore citata ieri da Garcia: "Vi avevo spiegato che abbiamo avuto la sosta per farlo lavorare. Ora pare non abbia più problemi fisici, aveva un fastidio al ginocchio. E' più vicino a entrare in questa squadra, ma voglio far sì che ci siano buone condizioni". Si va verso la coppia Rrahmani-Juan Jesus con Di Lorenzo e Olivera favorito su Mario Rui. Solita mediana mentre in attacco il dubbio riguarda chi tra Lindstrom, Politano e Raspadori coprirà l'out destro nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

In un momento tutt'altro che semplice, non senza voci che riguardano anche la compattezza del gruppo ed il feelling con Garcia ed il suo staff, ci ha messo la faccia Mario Rui che ha affiancato il tecnico in conferenza: "Tocca a noi calciatori in campo e durante la settimana cercare di migliorare. Ma parliamo di due partite, mi sembra un po' esagerato tutto questo pessimismo. Cercheremo di migliorare e dare un'immagine diversa già qui in modo da far cambiare idea a tutti. Il gruppo è coeso, è praticamente lo stesso. Ci dispiace che si parli così tanto della compattezza tra squadra e staff, ma c'è. E pure la condizione fisica è buona. E' solo una questione di percezione da fuori".

Parte dall'Estadio Municipal, lo stadio di Braga ricavato nella roccia, il cammino del Napoli in Champions League. Più in generale l'auspicio di Rudi Garcia e non solo è che possa partire a tutti gli effetti da questa sera la crescita di una squadra che finora non ha avuto continuità anche nella stessa partita, risultando lontanissima dal livello della scorsa stagione. "Siamo solo quinti, volevamo fare meglio ma è solo l'inizio della stagione. Nella sconfitta abbiamo giocato benissimo un tempo, l'altro no. Nel pareggio bene solo nel secondo tempo - l'analisi di Garcia sul campionato - dobbiamo essere più continui, ma il campionato è il campionato e la Champions è la Champions. Sono solo sei partite, ogni partita conta molto di più rispetto al campionato. Siamo qui per vincere e arriviamo con ambizione, determinazione e fiducia".

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Braga-Napoli