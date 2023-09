LIVE - Braga-Napoli, pre-partita: in Champions sarà vero Napoli? Attesa per le scelte di Garcia

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Fonte: di Francesco Carbone ed Antonio Gaito

Ancora dubbi su Natan. L'esordio a Genova è saltato per l'assenza dell'ultimo momento di Rrahmani, potrebbe slittare ancora perché la pressione della Champions non sembra proprio la condizione migliore citata ieri da Garcia: "Vi avevo spiegato che abbiamo avuto la sosta per farlo lavorare. Ora pare non abbia più problemi fisici, aveva un fastidio al ginocchio. E' più vicino a entrare in questa squadra, ma voglio far sì che ci siano buone condizioni". Si va verso la coppia Rrahmani-Juan Jesus con Di Lorenzo e Olivera favorito su Mario Rui. Solita mediana mentre in attacco il dubbio riguarda chi tra Lindstrom, Politano e Raspadori coprirà l'out destro nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia.

In un momento tutt'altro che semplice, non senza voci che riguardano anche la compattezza del gruppo ed il feelling con Garcia ed il suo staff, ci ha messo la faccia Mario Rui che ha affiancato il tecnico in conferenza: "Tocca a noi calciatori in campo e durante la settimana cercare di migliorare. Ma parliamo di due partite, mi sembra un po' esagerato tutto questo pessimismo. Cercheremo di migliorare e dare un'immagine diversa già qui in modo da far cambiare idea a tutti. Il gruppo è coeso, è praticamente lo stesso. Ci dispiace che si parli così tanto della compattezza tra squadra e staff, ma c'è. E pure la condizione fisica è buona. E' solo una questione di percezione da fuori".

Parte dall'Estadio Municipal, lo stadio di Braga ricavato nella roccia, il cammino del Napoli in Champions League. Più in generale l'auspicio di Rudi Garcia e non solo è che possa partire a tutti gli effetti da questa sera la crescita di una squadra che finora non ha avuto continuità anche nella stessa partita, risultando lontanissima dal livello della scorsa stagione. "Siamo solo quinti, volevamo fare meglio ma è solo l'inizio della stagione. Nella sconfitta abbiamo giocato benissimo un tempo, l'altro no. Nel pareggio bene solo nel secondo tempo - l'analisi di Garcia sul campionato - dobbiamo essere più continui, ma il campionato è il campionato e la Champions è la Champions. Sono solo sei partite, ogni partita conta molto di più rispetto al campionato. Siamo qui per vincere e arriviamo con ambizione, determinazione e fiducia".

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Braga-Napoli