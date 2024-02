LIVE - Cagliari-Napoli 0-0: comincia la ripresa!

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

49' - Cagliari pericoloso: Gaetano fa viaggiare Luvumbo sul'out di sinistra, cross in mezzo dell'angolano per il taglio sul primo palo di Lapadula. L'attaccante rossoblu non riesce a incrociare verso la porta.

48' - Ammonito Luvumbo, per una spinta plateale ai danni di Raspadori.

46' - Nessun cambio nell'intervallo, in campo gli stessi 22 del primo tempo.

16.04 - Comincia la ripresa!

15.49 - Finisce il primo tempo

45' - Ci saranno 4 minuti di recupero.

42' - LUVUMBO SE LO DIVORA! Makoumbou lancia per Lapadula, Meret esce in anticipo ma coi pugni regala il pallone a Luvumbo. L'angolano di testa, a porta sguarnita, mette clamorosamente fuori.

40' - Buona traccia del Napoli: Mazzocchi inizia e chiude l'azione. Imbucata per Anguissa, tacco di Osimhen per l'ex Salernitana che dal limite calcia altissimo sopra la traversa.

35' - Ammonito Lapadula, per un fallo ai danni di Juan Jesus.

34' - GOL ANNULLATO! Si torna sullo 0-0: era in offside Lapadula che nonostante non tocchi il pallone, influisce sull'azione disturbando Rrahmani.

33' - Pairetto richiamato all'On Field Review: da valutare la posizione di partenza di Lapadula.

32' - Cagliari in vantaggio. Punizione di Gaetano dalla sinistra e Rrahmani devia di testa nella propria porta.

28' - SCUFFET! Raspadori riceve al limite e libera il mancino all'angolino: Scuffet è costretto a distendersi e sporcarsi i guantoni, gran parata.

25' - MINA PROVVIDENZIALE! Lancio per Zielinski che col tacco mette Raspadori solo davanti al portiere. Provvidenziale l'intervento di Mina che gli sottrae la sfera al momento del tiro.

22' - BRIVIDO PER GLI AZZURRI! Gaetano innesca Luvumbo sulla sinistra, cross sul secondo palo per Lapadula che manca di poco la battuta a rete. Il passaggio era stato sporcato quanto basta da Olivera.

21' - Gioco fermo: problemi per Anguissa che si tocca il ginocchio dolorante.

19' - Spinge il Cagliari: punizione di Jankto sul secondo palo dove Deiola fa la sponda per Lapadula. L'attaccante rossoblu calcia con deviazione conquistando calcio d'angolo.

16' - Occasione Cagliari: rimessa laterale battuta subito a trovare Luvumbo in profondità, l'angolano indirizza per Jankto che di testa mette fuori.

14' - Il Cagliari prova ad affacciarsi nell'area azzurra: spiovente di Deiola dalla destra a cercare Lapadula, chiusura puntuale di Mazzocchi in spizzata.

10' - Passaggio visionario di Raspadori che viene in mezzo al campo e cerca Zielinski da un angolo difficile. Mina attento chiude in corner.

8' - NAPOLI PERICOLOSO! Kvaratskhelia salta secco Nandez e centra per Olivera. L'uruguagio tenta l'appoggio in area per Anguissa ma viene intercettato da Dossena.

6' - Gran recupero di Raspadori che scippa il pallone a Luvumbo lanciato in campo aperto.

4' - Gara subito nervosa: scintille tra Osimhen e Yerri Mina, il difensore colombiano ha strattonato vistosamente Victor che ha reagito con una spinta.

2' - Intervento rude di Juan Jesus su Lapadula all'altezza della trequarti azzurra. Punizione per il Cagliari.

15.00 - PARTITI! Inizia il match

14.57 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

14.04 - Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Napoli, match delle 15 valido per la 26ª giornata di Serie A. Calzona conferma il 4-3-3 schierato al suo esordio contro il Barcellona. Tra i pali confermato Meret. La Linea a quattro difensiva è composta da Mazzocchi, che sostituisce lo squalificato Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Olivera, preferito ancora a Mario Rui. In mediana torna titolare Zielinski, completano il reparto Anguissa e Lobotka in cabina di regia. Una novità anche in attacco con Raspadori che prende il posto di Politano a destra, completano il tridente Osimhen e Kvaratskhelia.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Dossena, Mina, Augello; Deiola, Makoumbou, Prati; Jankto, Gaetano; Lubumbo. All. Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.

Statistiche: Il Cagliari è una delle prede preferite in Serie A di Victor Osimhen: contro i rossoblu ha messo a referto 4 reti e 2 assist in 4 presenze. Il Napoli è l'unica squadra contro cui Leonardo Pavoletti ha giocato più di 4 volte senza mai vincere: in 11 presenze contro gli azzurri ha totalizzato 4 pareggi e 7 sconfitte siglando solo 2 reti. L'arbitro Pairetto è un talismano per il Napoli: in 10 designazioni, gli azzurri hanno vinto 9 volte con 32 gol fatti e solo 6 subiti, con anche 5 rigori fischiati a favore e 0 contro.

Per l'esordio in campionato sulla panchina azzurra, Francesco Calzona dovrà rinunciare al capitano Di Lorenzo che è squalificato. Out anche Ngonge per un risentimento muscolare, non è neanche nella lista dei convocati. Per il resto tutti a disposizione: pronto allora Meret tra i pali. Conferme anche per Rramhani e Juan Jesus come coppia di centrali e Olivera sulla sinistra, mentre sull'altra corsia ci sarà Mazzocchi a sostituire il capitano. A centrocampo, accanto a Lobotka e Anguissa potrebbe strappare una maglia dal 1' Traoré, ma è serrato il ballottaggio con Zielinski. Il tridente offensivo sarà quello visto contro il Barcellona: Politano e Kvaratskhelia a supporto di Osimhen, che ha smaltito l'attacco febbrile.

In casa Cagliari, Claudio Ranieri potrebbe per larghi tratti confermare la formazione della scorsa settimana. Dunque 4-3-1-2 con Scuffet in porta, davanti a lui non si toccano Mina e Dossen con Augello sulla sinistra e Di Pardo (in pole su Zappa) a completare il pacchetto arretrato. In mediana è pronto Nandez insieme a Prati e Makoumbou. Confermato dal 1' Gianluca Gaetano, grande ex di turno reduce anche da due gol nelle ultime due presenze, che agirà alle spalle della coppia Luvumbo-Lapadula.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli