LIVE - Dimaro, Day 5: lavoro su difesa, uscita e pressione alta. Ancelotti si fa sentire, c'è anche il ds Giuntoli

11.14 - Verdi subito in vataggio: la firma è di Sgarbi.

11.10 - Finita l'esercitazione, comincia la partitina a metà campo dieci contro dieci (portieri compresi). Ecco le due squadre.

Bianchi: Idasiak, Di Lorenzo, Maksimovic, Luperto, Zanoli, Zerbin, Rog, Palmiero, Youner, Tutino.

Verdi: Karnezis, Malcuit, Tonelli, Chiriches, Ghoulam, Callejon, Gaetano, Zedadka, Verdi, Sgarbi.

11.05 - Dopo l'attacco alla linea, l'esercitazione diventa più ampia: il portiere fa ripartire l'azione con i difensori in area, come da nuova direttiva, invitando gli attaccanti alla pressione. Se il pallone esce, parte l'esercitazione sull'altra metà campo e così via.

10.55 - Il gruppo è diviso su due metà campo, ma l'esercitazione è collegata ed i due gruppi si alternano nell'attaccare la linea sotto lo sguardo attento di Ancelotti che non risparmia indicazioni.

10.45 - Terminato il torello, adesso Ancelotti allena la linea difensiva simulando situazione di parità numerica sulla trequarti.

10.40 - Ancora non è presente Roberto Inglese, che fin qui non s'è visto neanche in palestra o sulla pista d'atletica.

10.32 - Parte il torello, ancora con la squadra divisa in due gruppi.

10.28 - Prende il via l'allenamento con il pallone: scambi a due tocchi in spazi stretti, con la squadra divisa in due gruppi.

10.22 - Comincia la fase di riscaldamento sulla pista d'atletica.

10.10 - Squadra al lavoro all'esterno della palestra con i soliti esercizi di postura.

9.45 - Davide Ancelotti si è soffermato a parlare con Verdi e Maksimovic, mentre i due si dirigono in palestra per raggiungere una parte del gruppo che è già lì.

9.30 - Arrivato sul campo anche il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli.

9.15 - I primi azzurri anticipano la seduta recandosi in palestra.

Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel quinto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà l'allenamento mattutino degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.