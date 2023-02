LIVE - Eintracht-Napoli, pre-partita: super-atmosfera a Francoforte, Spalletti con l'11 tipo

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

18.45 - Gli ultrà dell'Eintracht hanno colpito ancora, scrive il quotidiano tedesco on line Bild raccontando che la polizia ha arrestato 9 teppisti che poi però sono stati rimessi in libertà. Il quotidiano tedesco racconta di aggressioni ai danni di tifosi del Napoli (in totale dovrebbero essere 6) che sono rimasti leggermente feriti. Gli autori sono indubbiamente legati ai gruppi più a rischio dei tifosi dell'Eintracht

A formare il tridente, insieme a Kvaratskhelia ed Osimhen, dovrebbe esserci Lozano, nella logica dell'alternanza con Politano ma anche perché il messicano ha maggiore gamba per affondare negli spazi che lascia l'Eintracht. In mediana rientra Zielinski, nel terzetto con Lobotka e Anguissa mentre in difesa è previsto il terzo rientro: alla fine Mario Rui dovrebbe vincere il ballottaggio con Olivera, autore di una buona prova nell'ultima gara col Sassuolo, e comporre così la solita linea difensiva con Kim, Rrahmani e capitan Di Lorenzo. Politano, così come Simeone, Elmas o Ndombele, saranno le armi a gara iniziata quando ad un certo punto la necessità sarà quella di continuare a tenere il ritmo forsennato dei tedeschi di Glasner.

Luciano Spalletti arriva alla sfida dopo un girone da favola, la miglior media punti dei top 5 campionati europei e la miglior coppia d'Europa (Kvaratskhelia-Osimhen a quota 41 tra gol e assist in campionato), ma riporta tutti con i piedi per terra citando il tecnico dell'Eintracht Glasner: "Complimenti? Ripenso alle domande d'inizio campionato, non dovevamo neanche entrare nelle prime 4 e ora dite l'opposto. Per questo non ci fidiamo. Glasner ha detto bene che ha il 50% di possibilità di passare il turno, la penso come lui. Ha questo piccolo vantaggio che si è meritato l'anno scorso vincendo l'Europa League dove ha fatto molto esperienza", le parole del tecnico anche se, numeri alla mano, la rosa del Napoli ha più esperienza in Champions mentre totalizza meno gare in EL.

