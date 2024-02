LIVE - Esonero Mazzarri, incontro terminato tra ADL e Calzona: Hamsik fuori dallo staff, le ultime

Walter Mazzarri non ha ricevuto comunicazioni circa un possibile esonero e dovrebbe dirigere l'allenamento delle 13:30

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

19.52 - Aurelio De Laurentiis ha fatto rientro all'hotel Britannique insieme al figlio Edoardo e a Chiavelli e Sinicropi. Terminato dunque l'incontro top secret con Francesco Calzona. In serata potrebbero arrivare aggiornamenti definitivi.

19.41 - Marek Hamsik non farà parte dello staff tecnico di Francesco Calzona. Niente ritorno in azzurro per la storica bandiera del Napoli. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

18.40 - Il patron azzurro Aurelio De Laurentiis, insieme ai suoi legali, sta lavorando per limare gli ultimi dettagli dell'accordo con Francesco Calzona. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky. Mancano solo dei dettagli burocratici che però richiedono ulteriore tempo: in serata potrebbe arrivare la fumata bianca.

18.05 - Francesco Calzona stasera dovrebbe diventare ufficialmente il nuovo tecnico del Napoli dopo l'incontro con Aurelio De Laurentiis. A riferirlo è l'edizione online de La Gazzetta dello Sport. In queste ore Aurelio De Laurentiis ha incontrato Francesco Calzona in un albergo del lungomare napoletano, per il summit decisivo che condurrà alla firma dell’accordo fino al termine della stagione.

17.45 - Walter Mazzarri ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno. L’allenatore si è fermato per salutare e scattare qualche selfie con i tifosi presenti, ma non ha rilasciato dichiarazioni ai giornalisti presenti, rispondendo con un “ciao” alla domanda relativa a un colloquio con De Laurentiis

16.30 - Niente tappa a Castel Volturno, come invece sembrava in un primo momento. Dopo aver lasciato l’Hotel Britannique, De Laurentiis non s'è presentato al centro sportivo del club e - riferisce Sky - molto probabilmente proprio in questi momenti è in corso un incontro, in un luogo ancora segreto e sicuramente lontano da occhi indiscreti, con Francesco Calzona.

16.00 - Tutta la dirigenza del Napoli presente al Britannique, compreso il presidente Aurelio De Larentiis, ha lasciato l’hotel e potrebbe essere diretta a Castel Volturno. Il numero uno azzurro potrebbe così presentarsi a breve al centro di allenamento del club dove Mazzarri sta ultimando l'allenamento.

15.30 - Mentre Mazzarri dirige probabilmente il suo ultimo allenamento, sono ore frenetiche per tutta la società azzurra che sta provando a chiudere tutti i vari accordi singoli da Calzona ai componenti dello staff, come vi abbiamo raccontato.

14.35 - Nello staff di Calzona al momento dovrebbro esserci Bonomi (ex giocatore del Napoli e già nello staff con Sarri e Calzona quando Maurizio Sarri allenava il Napoli) e Sinatti. Al momento Calzona sta trattando per capire il numero di componenti che comporranno il suo staff".

14.15 - Non dovrebbe esserci Hamsik, che si è limitato a fare da mediatore per avere l'ok della federazione. Calzona sta scegliendo un vice esperto per sostituirlo quando sarà impegnato fuori con la Slovacchia

13.50 - Aurelio De Laurentiis ha lasciato da qualche minuto l'hotel Britannique, probabilmente per dirigersi a Castel Volturno.

13.45 - Le ultime indiscrezioni sullo staff: Hamsik alla fine non dovrebbe esserci, mentre Sinatti sì. E' stata una condizione imprescindibile per Calzona, che crede che sia la chiave per far cambiare ritmo al Napoli. Nel pomeriggio le parti si incontreranno per firmare i contratti entro stasera.

13.30 - Calzona sta arrivando a Napoli per incontrare la dirigenza che attualmente è a Castel Volturno. Le parti hanno l'accordo su tutto dal punto di vista verbale, nella notte si sono accordati sia per quanto riguarda il contratto fino a fine stagione che per quanto riguarda lo staff.

13.15 - Non solo Walter Mazzarri. A Castel Volturno presente anche la dirigenza: ci sono il direttore sportivo Mauro Meluso e Maurizio Micheli. Walter Mazzarri potrebbe ricevere presto indicazioni, ovvero l'esonero con l'arrivo al suo posto di Francesco Calzona.

13.10 - Il Napoli sta lavorando anche per Francesco Sinatti. Sono confermati i contatti con il preparatore atletico ora in Nazionale con Luciano Spalletti. Anche per lui si tratterebbe di un doppio incarico. Si attende la decisione e il via libera finale.

12.50 - Walter Mazzarri è arrivato pochi minuti fa al Konami Training Center di Castel Volturno. Sarà dunque lui a dirigere l'allenamento tra pochi minuti nonostante l'esonero ormai prossimo e la scelta di De Laurentiis di chiamare al suo posto Calzona.

Walter Mazzarri non ha ricevuto comunicazioni circa un possibile esonero e dovrebbe dirigere l'allenamento delle 13:30. A breve però dovrebbe esserci un incontro tra Aurelio De Laurentiis e Calzona per gli ultimi accordi.

La Federazione slovacca ha già approvato il doppio incarico per Francesco Calzona, ct della Nazionale e allenatore del Napoli almeno fino a giugno. Adesso tocca al Napoli, oggi continuano le trattative per decidere la situazione manageriale".

Aurelio De Laurentiis ha deciso per il cambio di panchina. Le riflessioni nella giornata di ieri hanno portato al cambio immediato. Il prossimo allenatore sarà Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia, che ha ottenuto il permesso per il doppio incarico, ma non oltre il termine di questa stagione. Fondamentale la mediazione di Hamsik col presidente della federazione. Per ora non risulta che Hamsik sia coinvolto nello staff, ma il suo ritorno sarebbe gradito a De Laurentiis e ai tifosi. L'obiettivo è fare tutto in giornata

Amici di Tuttonapoli, benvenuti in questa diretta testuale nel giorno decisivo per l'esonero di Walter Mazzarri e l'arrivo di Francesco Calzona, probabilmente già in panchina contro il Barcellona.