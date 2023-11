LIVE - Esonero vicino per Garcia, Gazzetta: "Mercoledì non dirigerà l’allenamento". Sky: "Domani summit decisivo, per il post c'è un nome in pole"

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Il ko interno del Napoli contro l’Empoli sta per costare la panchina a Rudi Garcia.

19.40 - Sky - Domani, lunedì 13, si svolgerà un summit con Aurelio De Laurentiis e gli altri dirigenti del Napoli per decidere l'esonero di Rudi Garcia e il suo sostituto. Attualmente in pole ci sarebbe di Igor Tudor, reduce dall'esperienza dello scorso anno all'Olympique Marsiglia, e con cui ci sono stati dei contatti. Domani potrebbe essere la giornata dell'approccio formale tra le parti per trovare l'eventuale intesa. A riferirlo è Sky Sport.

19.30 - Sky - Dopo il ko al Maradona contro l'Empoli l'esonero di Rudi Garcia sembra ormai scontato. Domani si svolgerà un summit alla presenza di De Laurentis e di tutti i dirigenti del Napoli per sancire definitivamente questa scelta.

Un candidato forte potrebbe essere l'ex Walter Mazzarri, che conosce benissimo l'ambiente, questo potrebbe giocare a suo favore.

Allo stato attuale non ci sono stati né contatti né approfondimenti per quel che riguarda Fabio Cannavaro, nonostante la sua presenza in tribuna al fianco di De Laurentiis quest'oggi. Un altro profilo libero è l'ex Marsiglia Igor Tudor.

Questi nomi emergono al netto di un ripensamento di Antonio Conte dopo il no di ottobre, al momento non ci sono segnali diversi da parte sua rispetto a quelli di un mese fa. L'ex allenatore del Tottenham intende portare a termine l'anno sabbatico prima di scegliere la panchina per la prossima stagione. Attualmente i due nomi forti sono quelli di Mazzarri e Tudor. A riferirlo è Sky Sport.

19.15 - Corriere dello Sport - Dopo il ko contro l'Empoli sembra giunta al termine l'avventura di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. Il Corriere dello Sport, nella sua edizione online, scrive: "Rudi Garcia è quasi l’ex allenatore del Napoli: la sua panchina, che traballava, ora è demolita dal ciclone, l’Empoli, che si è abbattuto sul Maradona in una domenica che chiude un’epoca breve ma comunque sfarzosa".

Il sucessore: "Domani il Napoli sceglie, riunione alla Filmauro tra De Laurentiis, Chiavelli (l'ad), Meluso (il ds), Sinicropi (il club manager) e Micheli (capo scouting): in vantaggio c’è Igor Tudor, amante della difesa a tre, che però non rappresenta un problema; alle sue spalle Fabio Cannavaro, che ha confidenza con la difesa a quattro e conosce come nessuno la città".

17.58 - Sportitalia -"Sono ore decisive, il presidente De Laurentiis è in riunione all’Hotel Britannique con Micheli, Meluso e Sinicropi per decidere il futuro di Rudi Garcia, per il quale l’esonero è molto vicino. I nomi al momento sono quelli di Tudor e Fabio Cannavaro, Mazzarri è una suggestione, Conte ancora di più!", scrive così sui social il giornalista di Sportitalia e Canale 21 Manuel Parlato.

17.56 - Gazzetta- Rudi Garcia sarà esonerato dal presidente Aurelio De Laurentiis, a scriverlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport. Secondo la Rosea, mercoledì, alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, non ci sarà il tecnico francese.

Alla fine del primo tempo, l’ultima mossa di ADL. Il presidente è sceso nello spogliatoio e ha parlato direttamente alla squadra "saltando" il tecnico. Ma nonostante l’intervento, una squadra spaesata, ha finito addirittura per perdere contro l’Empoli

A fine gara De Laurentiis non ha neanche incrociato Garcia, di fatto esautorato. Il presidente ha poi convocato a Roma i dirigenti Meluso, Micheli e Sinicropi per un incontro che serva a decidere quale sarà il nuovo allenatore del Napoli. La rosa dei nomi va da Antonio Conte a Fabio Cannavaro, da Igor Tudor sino a un improbabile ritorno di Walter Mazzarri.

17.35 - Il Roma - Il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha riportato su Twitter gli ultimi aggiornamenti riguardanti il futuro della panchina del Napoli: "Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sembra aver deciso per l'esonero di Garcia, che dovrebbe essere annunciato solo dopo la scelta del sostituto. Tudor per provare a prendere adesso il possibile allenatore del futuro, Mazzarri o Cannavaro per il ruolo di traghettatore. Tudor avrebbe bisogno di tempo, perché giocherebbe con la difesa a tre. Mazzarri in versione "difesa a 4" sarebbe un'incognita. Cannavaro senza esperienza a questi livelli, sarebbe una scommessa. Non si escludono sorprese, come un altro tentativo per Conte o la scelta di un allenatore straniero. Improbabile che si scelga un altro italiano "low profile", come Ballardini, Giampaolo o Semplici. Il presidente dopo il gol di Kovalenko ha lasciato il suo posto, ma si è confrontato con i suoi collaboratori dopo essere passato negli spogliatoi. Cosa normale dopo essere stato tutti questi giorni al fianco della squadra".

17.25 - Gazzetta - Rudi Garcia potrebbe aver allenato quest'oggi per l'ultima volta il Napoli, il presidente De Laurentiis pensa all'eventuale sostituto dopo il ko interno contro l'Empoli. Secondo Gazzetta.it, sono due i profili concretamente valutati dal patron azzurro: Fabio Cannavaro, che non ha mai nascosto il desiderio di guidare il Napoli ed presente quest'oggi in tribuna al fianco del presidente, e Igor Tudor. L'ex tecnico di Marsiglia e Verona, ha il vantaggio di conoscere bene il contesto della Serie A ed avere il carattere necessario per rimettere velocemente in sesto la squadra mentalmente. Qualche chance anche per Walter Mazzarri, ma già in passato De Laurentiis si è sempre detto poco convinto di un ritorno di fiamma di un ex.

16.45 - Nel corso di 'Club Napoli All News' su Teleclubitalia, è intervenuto il giornalista Carlo Alvino: "Non trovo un allenatore che in questo momento sia un upgrade, l'unico che farebbe fare quel salto di mentalità sarebbe Antonio Conte. Escluderei la minestra riscaldata Mazzarri, potrebbe esserci un traghettatore come fu Gattuso, che fu proposto al Napoli da Giuntoli.

Oggi chi potrebbe suggerire a De Laurentiis il nome giusto? Non credo che Meluso abbia in questo momento un ascendente così forte. Ci sono a disposizione una serie di allenatori da campo come Ballardini, Semplici e Tudor. Oggi ci vuole una scossa, uno che entra nella testa dei giocatori. Non è che non voglio fare un nome, ma faccio fatica a trovarlo. Se no si dovrebbe andare su un tecnico straniero. Per il momento il Napoli ed il suo presidente non ha ancora deciso sull'eventuale esonero di Rudi Garcia. Non credo cambierà qualcosa in dieci o trenta minuti, forse il motivo è perchè ci sono passaggi tecnici: ovvero assicurarsi il sostituto secondo i suoi desideri, se non lo esonera ma sta maturando l'idea, è perchè sta tentando in tutti i modi di trovarne un altro.

Squadra contro Garcia? Qualcuno si è lamentato sul poco studio degli avversari in sala video e su allenamenti poco intensi. Ma Garcia non ha avuto un feedback negativo. Non prendo l'ipotesi che la squadra abbia giocato contro l'allenatore".

15.45 - Canale 21 - Nessun vertice in corso negli spogliatoi del Maradona, il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato lo stadio dopo il match perso contro l'Empoli. Mario Rui ha lasciato zoppicante il terreno di gioco, così come Giacomo Raspadori. L'attaccante azzurro ha riportato una ferita sulla tibia. Alex Meret che potrebbe non rispondere alla convocazione in Nazionale. A riferirlo ai microfoni di Canale 21, è stato il giornalista Manuel Parlato.

15.35 - Sky - La posizione di Rudi Garcia è forte a rischio. E' partito il toto allenatore per l'eventuale sostituzione del tecnico francese.

Il nome di Antonio Conte potrebbe tornare in auge: nulla vieta al presidente De Laurentiis di riprovarci, anche se l'ex ct ha fatto sapere chiaramente durante la scorsa pausa per le nazionali di voler completare l'anno sabbatico prima di immergersi in una nuova avventura.

Altri profili che restano in voga sono quelli di Igor Tudor, di Walter Mazzarri e dello stesso Fabio Cannavaro. L'ex Mazzarri potrebbe essere un candidato forte, invece allo stato attuale non ci sono stati né contatti né approfondimenti per quanto riguarda l'ex Pallone d'Oro. A riferirlo è Sky Sport.

14.59 - Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport al Maradona, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare nel post-partita di Napoli-Empoli: "De Laurentiis ha lasciato la tribuna dopo il gol dell'Empoli, era già stato negli spogliatoi all'intervallo come già fatto in precedenza. Garcia in forte discussione con una sconfitta che mette in serio pericolo la panchina del francese. Chiarissimo che l'umore del patron azzurro sia nero. Acccanto a lui in tribuna c'erano seduti Fabio e Paolo Cannavaro. Non erano stati invitati dal presidente, ma quando De Laurentiis li ha visti per un gesto di cortesia gli ha detto di sedersi vicino a lui".

14.52 - Tmw - Il ko del Napoli contro l'Empoli mette a fortissimo rischio la panchina di Rudi Garcia, con gli azzurri che, in caso di successo questa sera dell'Inter contro il Frosinone, scivolerebbero a -10 dalla vetta dopo 12 giornate di campionato.

Salvo sorprese decisioni a caldo in merito al futuro del tecnico non saranno prese dal presidente Aurelio De Laurentiis, il quale comunque rifletterà seriamente sull'operato del francese in questi mesi. Se dovesse prevalere la linea dell'esonero, ecco che il presidente del Napoli riattiverebbe i contatti con gli allenatori già sondati nelle scorse settimane: posto la chiusura di Antonio Conte ad un subentro a stagione in corso, uno dei primissimi candidati sarebbe il croato Igor Tudor. Non solo l'ex Verona, però: nelle varie idee presenti fra i dirigenti dei campioni d'Italia, infatti, c'è anche l'ex Walter Mazzarri.