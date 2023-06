LIVE - Festa Scudetto, capitan Di Lorenzo alza la Coppa! Inizia lo show!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Il Napoli è ufficialmente campione d'Italia! Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale del lungo post-partita di Napoli-Sampdoria che vedrà prima la premiazione e poi la lunghissima festa Scudetto

20.49 - Parte la premiazione dei campioni d'Italia! Primi a ricevere la medaglia d'oro sono gli uomini dello staff tecnico azzurro.

20.55 - Prende parola il presentatore della serata Stefano De Martino: "E' un sogno che si avvera, quando sono nato ho visto un fiocco azzurro sulla porta di casa, ora dopo 33 anni lo scudetto è tornato a Napoli!".

20.59 - Rientrano gli azzurri per la premiazione. Primo a ricevere la medaglia è il presidente Aurelio De Laurentiis. A seguire Edo e Valentina De Laurentiis, la moglie del patron Jacqueline e l'ad. Chiavelli.

21.03 - Premiati gli azzurri: primi a ricevere la medaglia i portieri: Idasiak, Marfella, Gollini e Meret. E' il turno dei difensori: Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard, Kim, Olivera, Mario Rui, Zedadka. E' il turno dei centrocapisti: Lobotka, Anguissa, Zielinski, Ndombele, Elmas, Demme, Gaetano in stampelle. E ora tocca agli attaccanti: Zerbin, Simeone, Raspadori, Politano, Lozano, Kvaratskhelia, Osimhen.

21.14 - Premiato lo staff tecnico: Giuntoli, Pompilio, Santoro e mister Spalletti.

21.15 - L'ultimo a ricevere la medaglia è il capitano Giovanni Di Lorenzo, che alza la Coppa dello Scudetto tra il tripudio del Maradona e il "We are the Champions" dei Queen.

21.20 - Giro di campo degli azzurri con la Coppa tra gli 'olè' del pubblico.

21.34 - Inizia la festa Scudetto! Assolo al sax di James Senese con "'O surdato 'nnammurato".

21.36 - Presenta la festa Stefano De Martino, alle spalle del conduttore le giovanili del Napoli.

21.37 - Sul palco Alessandro Siani: "Non possiamo di dimenticarci di omaggiare il più grande calciatori di tutti i tempi: Diego Armando Maradona! Eravamo analfabeti e ci ha insegnato il verbo vincere!". Parte il coro "Olè, olè, olè, Diego, Diego". "Niente giro col pullman scoperto per l'ordine pubblico? Forse per paura che saliva il cotrollore, se l'anno prossimo vinciamo la Champions ce la dobbiamo cavare in metropolitana!"

21.43 - Sul palco Tullio De Piscopo e la sua batteria. Ad accompagnarlo al sax James Senese.

21.52 - Sul palco Arisa, che canta "Era de Maggio".

21.58 - Dalla Curva A interviene Peppe Iodice: "Non è vero che questo Scudetto un riscatto di un popolo! Un riscatto si chiede dopo una rapina, noi non abbiamo rubato niente!".

22.00 - Sul palco canta Enzo Avitabile.

22.07 - Sul palco Silvio Orlando, che recita una particolare preghiera nelle vesti del 'Cardinale Voiello'.

22.11 - Sul palco Emma canta "Napule è" di Pino Daniele.

22.15 - Stefano De Martino omaggia per Massimo Troisi, morto proprio il 4 giugno del 1994 e Pino Daniele.

22.16 - Sul palco si esibisce con un suo medley Gigi D'Alessio. Il cantante indossa la maglia numero 10 del Napoli personalizzata.

22.22 - Sul palco canta anche Rosario Miraggio.

22.24 - Clip con le esultanze e gli abbracci degli azzurri. Parte il coro "I campioni d'Italia siamo noi".

22.25 - Sul palco Andrea Sannino canta "Abbracciame".

22.38 - Sul palco arrivano i campioni d'Italia sulle note di "We Will Rock You" dei Queen. Capitan Di Lorenzo intona il coro "I campioni dell'Italia siamo noi".

22.40 - De Martino intervista Spalletti: Di cosa si nutre questo amore? "E' tutto più facile con un pubblico di questo livello. Noi dal di dentro ogni tanto qualcosa la sbagliamo, ma poi il pubblico con la sua passione e il suo amore ci rimette subito tutto a posto".

22.42 - Sul palco Nino D'Angelo canta "Napoli, Napoli". Gli azzurri lo accompagnano cantando e saltando sul terreno del Maradona.