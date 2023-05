LIVE - Festa Scudetto, i discorsi di ADL, Giuntoli e dello staff azzurro

Prende la scena della festa il presidente Aurelio De Laurentiis

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Prende la scena della festa il presidente Aurelio De Laurentiis: "Questa è una bellezza straordinaria, Scudetto dedicato in ordine alfabetico alla Curva A, Curva B, Distinti, Nisida, Posillipo e Autorità e a tutti i tifosi napoletani del mondo". Sul campo viene chiamato dal presidente Edo De Laurentiis: "Edoardo è stato il mio braccio destro e sinistro, non è facile il figlio di... soprattutto con dei cambi di guardia partendo dalla Serie C. Purtroppo quest'anno è sfumata la possibilità della Champions, alla quale ci tenevo tanto. Ma ci riproveremo l'anno prossimo. Un altro grande braccio destro che sta da 20 anni con me è Chiavelli".

Entra in scena l'amministratore delegato del Napoli: "Festa meravigliosa, emozione unica che sognavamo da tanto tempo. Questa serata è la dimostrazione che se si sa credere nel lavoro i sogni si avverano".

E' il turno del ds azzurro Giuntoli con Pompilio. Giuntoli: "Ci tenevo a ringraziare Chiavelli e De Laurentiis che mi hanno cambiato la vita e ai quali sarò sempre riconoscente. Grazie a tutta la sua famiglia, se Aurelio mi ha trattato come un figlio Edo, Luigi e Valentina mi hanno trattato come un fratello. Ringrazio Pompilio e la mia famiglia, mio figlio e il mio papà che non c'è più e ha sempre creduto in me. Non vi preoccupate del futuro, sento sempre parlare di chi va via e chi rimane, nelle mani di De Laurentiis sarà sempre un grande Napoli e non ci saranno problemi".

Pompilio: "E' un risutato di una grande organizzazione, di grandissimi tifosi che ci hanno permesse questa grande opportunità. Grazie a tutti".

Micheli: "Gioia enorme, grazie a voi stiamo vivendo un sogno che poche persone possono vivere. Grazie al presidente e a tutti, sono orgoglioso di far parte di questa famiglia.

Edo: "Una persona anni fa mi disse calma e gesso. Era Giuntoli che mi disse che avremmo vinto lo scudetto. Dopo anni e tanti km l'abbiamo vinto: forza Napoli!

Arriva il capitano Di Lorenzo: "E' un'emozione incredibile, vedere tutta questa gente festeggiare era il nostro obiettivo da inizio anno. Grazie a tutti, dal nostro staff ai nostri tifosi. Più di tutti voi vi meritate questo grande successo, ci avete sostenuto in tutti gli stadi, sembrava di giocare sempre in casa. Grazie e forza Napoli!"

Presentata la maglia speciale celebrativa ma non da gara: ogni giocatore avrà 4 sue immagini su ogni maglia.

Vengono presentati sul campo tutti gli azzurri campioni d'Italia, l'ultimo ad entrare in campo è Victor Osimhen.

E il turno dello staff tecnico e lo staff medico, il primo ad entrare e il team manager Santoro.

Entra il magazziniere Tommaso Starace sulle note della 'A far l'amore comincia tu' di Raffaella Carrà. "Il segreto del mio caffè? Farlo col cuore come i ragazzi che giocano col cuore".