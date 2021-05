LIVE - Fiorentina-Napoli 0-2 (57' Insigne, 67' Zielinski): gli azzurri raddoppiano

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

79' - Ammonito Pezzella per un duro intervento in scivolata su Osimhen.

77' - Cambio anche per la Fiorentina: dentro Callejon per Bonaventura.

76' - Doppia sostituzione in casa Napoli: entrano Mertens e Lozano al posto di Politano e Zielinski.

73' - Punizione calciata da Politano a cercare Bakayoko in area. Chiude la difesa viola e poi blocca Terracciano.

67' - GOL DEL NAPOLIIII! Osimhen cambia campo per Insigne. Il capitano appoggia a Zielinski dal limite, tiro col mancino deviato che batte Terracciano.

66' - Primi cambi per la Fiorentina: escono Biraghi e Castrovilli, dentro Igor e Eysseric.

63' - PALO DI INSIGNE! Fabian recupera la palla, servizio per Zielinski che appoggia a Insigne. Tiro col mancino, palo pieno del capitano azzurro. L'azione prosegue, con Insigne che prova di nuovo a concludere, stavolta col destro dalla sua zolla: palla larga.

61' - Ammonito Castrovilli per un fallo su Bakayoko.

57' - GOOOL DEL NAPOLIIIII! Insigne va alla battuta del rigore: Terracciano lo para ma sulla respinta il capitano azzurro insacca. 1-0 Napoli.

56' - ESPULSO DRAGOWSKI DALLA PANCHINA! Troppe proteste del portiere viola hanno spinto Abisso a cacciarlo dal rettangolo verde.

55' - RIGORE PER IL NAPOLI! Abisso indica il dischetto: nella sua valutazione è strattonata di Milenkovic ai danni di Rrahmani. Ancora proteste, soprattutto da parte della panchina di Gattuso: già ammonito il serbo, volevano il secondo giallo per lui.

52' - Cartellino giallo per Hysaj che strattona Ribery.

51' - Politano sul lato corto dell'area di rigore si accentra e calcia. Tiro col mancino, devia Terracciano.

49' - Ammonito Caceres per proteste.

48' - Ribery atterra Zielinski, lanciato verso la metà campo viola. Protestano tra gli ospiti, l'ex Bayern è ammonito.

47' - Nessun cambio all'intervallo, in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

13.36 - Inizia il secondo tempo!

Finisce 0-0 la prima frazione! 45 minuti che vanno a sprazzi in cui né il Napoli (che però ha colpito una traversa con Insigne) né la Fiorentina (fuorigioco sull'incornata vincente di Vlahovic) sono riuscite a trovare la via del gol. Squadre negli spogliatoi.

13.22 - All’intervallo di Fiorentina-Napoli, Nikola Milenkovic, difensore viola, è intervenuto al microfoni di Dazn: “E’ una partita tosta con il Napoli che vuole la Champions e noi che vogliamo finire bene questa stagione. Oggi vogliamo vincere, ma è dura giocare contro il Napoli, palleggiano bene e tengono bene gli spazi e trovano bene la profondità. Dobbiamo stare attenti fino alla fine e con questo spirito ottenere il risultato".

Piccolo scambio di battute tra te e Iachini, cosa vi siete detti? "Chiede sempre di stare attenti e concentrati tutta la partita perché se per una volta non lo siamo il Napoli subito può punire, quindi dobbiamo stare attenti e ad avere questo spirito fino alla fine”.

13.21 - FINE PRIMO TEMPO!

45’ - L’arbitro concede un minuto di recupero.

44' - Si rialza Fabian, pronto a riprendere il match.

43' - Ammonito Ribery per un fallo sul tallone di Fabian. Lo spagnolo resta a terra, molto dolorante.

42' - Politano e Di Lorenzo non si intendono, tocco troppo largo che finisce in fallo laterale.

38' - Fa la partita il Napoli, compatta la Fiorentina che fa densità e riparte. Match che non si sblocca.

35' - Fabian cerca la traccia verticale per Insigne. Pallone troppo lungo, rinvio dal fondo per Terracciano.

33' - TRAVERSA DI INSIGNE! Punizione dai 25 metri del capitano azzurro: traiettoria perfetta che si stampa sul legno con Terracciano battuto.

31' - Cartellino giallo per Milenkovic per un tocco di mano.

30' - Progressione di Ribery che arriva al limite dell'area e calcia col sinistro. Mancino debole, blocca Meret.

28' - Corner viola calciato da Pulgar ad uscire. Caceres, tutto solo, spedisce il pallone lontano dallo specchio.

26' - Bakayoko vede lo spazio al limite dell'area e decide di metterrsi in proprio. Conclusione sbilenca che termina di molto a lato.

22' - Punizione calciata da Biraghi: traiettoria che non si abbassa e termina alta sopra la traversa.

21' - Ammonito Rrahmani che stende Ribery al limite dell'area.

19' - Corner di Zielinski, è ancora Bakayoko il più bravo di testa. Colpo di testa nuovamente alto.

17' - Pulgar apre sulla destra, dove arriva Venuti. Sponda troppo lunga sul secondo palo.

13' - GOL ANNULLATO ALLA FIORENTINA - Incornata di Vlahovic, che mette la palla sotto l'incrocio dei pali. Si alza però subito la bandierina, anche il VAR conferma: posizione irregolare.

12' - ZIELINSKI! Azione di Osimhen sulla sinistra: il nigeriano sterza e appoggia per Zielinski a rimorchio. Tiro col mancino, smanaccia Terracciano. Sulla ribatutta azione che prosegue, e tentativo da fuori di Ruiz. Blocca facile il portiere di casa.

9' - Cross basso di Fabian dalla bandierina: palla sul primo palo per Rrahmani, anticipato da Caceres.

7' - Lancio in verticale di Fabian per Osimhen. Il nigeriano sbaglia il tiro e ne esce fuori un cross per Politano. L'ex Inter prova a metterla in mezzo, ma viene bloccato.

4' - Sulla seguente punizione è Bakayoko a colpire sul secondo palo: colpo di testa in corsa, palla larga.

3' - Spunto di Politano sulla destra, Caceres lo spinge. Punizione per il Napoli.

2' - Schema corto dalla bandierina che sfocia in un traversone profondo di Insigne verso il secondo palo. Allontana di testa Milenkovic.

12.34 - PARTITI! Inizia il match

12.18 - Le squadre rientrano dopo il riscaldamento

12.15 - Nel pre-partita della sfida col Napoli, Pietro Terracciano, portiere della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn dei diversi modi di giocare delle due squadre: “Penso che ognuno abbia il proprio credo, sicuramente sono due stili di gioco completamente diversi, ma a livello di combattività e agonismo metteremo in campo le caratteristiche giuste per dare del filo da torcere al Napoli”.

11.50 - Squadre in campo per il riscaldamento

11.30 - Diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli. Rino Gattuso opera un solo cambio rispetto all'undici sceso in campo martedì scorso contro l'Udinese. Porta, difesa e mediani del suo 4-2-3-1 vengono confermati in toto: Meret la spunta su Ospina, Hysaj su Mario Rui, Bakayoko viene preferito ancora a Demme per affiancare Fabian. In attacco Politano vince il ballottaggio con Lozano, per il resto tutti inamovibili: Zielinski, Insigne e Osimhen a completare il reparto.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. A disp: Dragowski, Martinez Quarta, Borja Valero, Kouame, Olivera de Andrea, Montiel, Amrabat, Callejon, Kokorin, Eysseric, Dos Santos. All. Iachini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disp.: Contini, Ospina, Zedadka, Demme, Mario Rui, Elmas, Lozano, Mertens, Petagna, Costanzo, D'Agostino, Labriola. All. Gattuso

11.20 - Consueta ricognizione sul terreno di gioco, a breve le formazioni ufficiali

11.15 - Il Napoli è appena arrivato allo stadio Artemio Franchi, dove tra poco più di un'ora sfiderà la Fiorentina senza margine d'errore per la corsa alla prossima Champions League dopo il successo della Juve. Giunti allo stadio, gli azzurri sono stati accolti dai tifosi che evidentemente vivono nel capoluogo toscano. "Devi vincere", il coro di incitamento dei presenti.

11.00 - Il Napoli ha lasciato l'albergo di Firenze, sostenuto da un centinaio di tifosi all'esterno

10.55 - Come riportato da diversi quotidiani, Tiemoué Bakayoko potrebbe spuntarla nuovamente su Diego Demme, per la seconda partita di fila. Accanto a Fabian Ruiz dovrebbe esserci lui, a sorpresa. Sulla questione convengono il Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport e il Corriere del Mezzogiorno.

10.45 - Dopo la vittoria della Juventus contro l'Inter, il Napoli non può sbagliare a Firenze e dovrà conquistare la vittoria per restare al quarto posto. Edoardo De Laurentiis, vice-presidente del club azzurro, tramite il suo account Instagram ha suonato la carica: "Pensiamo a noi, andiamoci a prendere i nostri e punti. Forza Napoli!".

Resistono due dubbi di formazione per Gattuso. Il primo riguarda l'attacco, con Lozano leggermente favorito su Politano nel terzetto con Zielinski ed Insigne alle spalle di Osimhen. A centrocampo dovrebbe rientrare Demme, al fianco di Fabian, mentre in difesa scelte fatte con Rrahmani-Manolas al centro, Di Lorenzo a destra ed Hysaj a sinistra. Il secondo dubbio riguarda il portiere: Ospina è pienamente recuperato, ma Gattuso potrebbe anche confermare Meret.

La vittoria della Juventus nel finale, non senza polemiche, fa intravedere di nuovo analogie sulla trasferta del Napoli a Firenze di 3 anni fa. Stavolta però (al di là dell'albergo, cambiato scaramanticamente dagli azzurri) la squadra di Rino Gattuso è artefice del proprio destino e con quello che sarebbe il terzo successo di fila può rimandare indietro i bianconeri e fare un passo pressoché decisivo per la conquista della Champions. Il Napoli dovrà gestire la pressione nel giocare dopo i rivali, provando a non farsi prendere dalla frenesia, contro una Fiorentina motivata nel chiudere nel migliore dei modi la stagione.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina