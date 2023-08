LIVE - Frosinone-Napoli, pre-partita: Cajuste subito in campo. Out Lozano

aggiorna la pagina da app o premi F5 per pc per seguire il live

17.34 - Sono ufficiali le formazioni di Frosinone-Napoli, match che apre il campionato di Serie A 2023/24. Per l’esordio il tecnico dei campioni d’Italia schiera in porta Meret, difesa composta da Rrahmani e Juan Jesus al centro, Di Lorenzo e Olivera sulle fasce. A centrocampo Lobotka in cabina di regia, Cajuste e Zielinski mezzali. In attacco il tridente composto da Politano, Osimhen, Raspadori.

FROSINONE (4-3-3) Turati; Oyono, Monterisi, S. Romagnoli, Marchizza; Harroui, Mazzitelli, Gelli; Baez, Cuni, Caso. All. Di Francesco.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Raspadori.

A disposizione: Contini, Gollini, Mario Rui, Natan, Ostigard, Zanoli, Anguissa, Elmas, Russo, Zedadka, Lozano, Simeone, Zerbin. All. Garcia.

16.15 - Dopo un caldo afoso su Frosinone si abbatte un acquazzone improvviso. All'esterno dello Stadio Stirpe i tifosi sono costretti a ripararsi.

"Da esterno o da mezzala, Raspadori comunque sarà titolare", ha annunciato il tecnico del Napoli che non dovrebbe rischiare Anguissa e quindi l'ex Sassuolo potrebbe agire con Lobotka ed Elmas in mediana. In attacco, senza Kvaratskhelia a scopo precauzionale, potrebbe esserci Lozano a sinistra ("può giocare anche a sinistra, la sua migliore stagione l'ha fatta lì, al Psv" ha puntualizzato Garcia) con Osimhen e Politano. In difesa niente Natan, a cui Garcia vuole dare un po' di tempo d'ambientamento, e quindi spazio a Juan Jesus in coppia con Rrahmani con Di Lorenzo ed Olivera ai lati.

Inizia a Frosinone il cammino dei Campioni d'Italia. Il Napoli è pronto a misurarsi contro la squadra neo-promossa, affidata a Di Francesco in cerca di riscatto, e Rudi Garcia ha chiesto alla sua squadra in primis di pareggiare l'entusiasmo e la voglia dell'avversario: "Avremo di fronte un avversario tosto, una squadra con entusiasmo perché viene da un grande campionato e dalla promozione. Avranno tanta voglia, dovremo essere all'altezza su questo. Inconsciamente si può avere meno voglia rispetto al passato e quindi voglio il loro livello dall'inizio, altrimenti la partita diventa complicata se loro vincono tutti i duelli e la mettono sul piano fisico. Voglio vedere prima di tutto l'atteggiamento giusto". E non è mancato un pizzico di rammarico per non aver potuto provare la squadra titolare in tante occasioni, tra diversi contrattempi fisici e "infortuni di mercato", ora rientrati, come li ha definiti più volte con grande sincerità: "Sono contento del lavoro svolto anche se c'è stato chi poteva partire, ma è ancora qui per mia grande felicità, e questo ci ha impedito di provare la squadra che avevo in testa. Ma niente scuse per domani".

Amici di Tuttonapoli, buonasera, buon inizio di stagione calcistica e benvenuti a Frosinone-Napoli