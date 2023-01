LIVE - Inter-Napoli 0-0: secondo tempo in corso

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

26' - DARMIAN! Lukaku viene servito in pronfondità, si defila sulla destra e crossa al centro per Dzeko che appoggia per l'accorrente Darmian che da ottima posizione spara alto.

33' - Kvaratskhelia prova ad innescare Osimhen, ma si alza la bandierina di Peretti: punizione per i nerazzurri nonostante un fallo non segnalato sul georgiano.

44' - ANGUISSA! Con pazienza il Napoli fa girare il pallone che poi arriva sulla destra a Di Lorenzo, cross tagliato per l'accorrente Anguissa che devia col destro e di poco non centra lo specchio.

Zero a zero il parziale all'intervallo tra Inter e Napoli, squadre negli spogliatoi.

48' - Calhanoglu in ritardo su Zielinski: punizione in favore dei partenopei di Luciano Spalletti.

18' - Calhanoglu riceve da Barella, ma poi viene sgambettato da Zielinski.

16' - Qualche problema per Politano, colpito in precedenza alla spalla da Calhanoglu.

10' - Zielinski riceve dai venti metri, si gira e scarica il mancino: conclusione murata dalla retroguardia meneghina.

8' - Il Napoli prova a mantenere il possesso, muovendo la sfera da una parte all'altra del terreno di gioco.

6' - Barella riceve sul fronte destro e tenta la conclusione al volo, ma viene segnalata posizione di fuorigioco.

4' - DIMARCO Traversone di Lukaku e Dimarco che in area si fionda sul pallone, ma non trova lo specchio.

2' - Olivera prova a pescare Kvaratskhelia in profondità: si alza la bandierina, è fuorigioco.

20:45 - SI PARTE! INIZIA IL MATCH

20.40 - Nel pre-partita di Inter-Napoli, il ds azzurro Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Rappresenta un ricominciare dopo un po' di tempo, un voler ripartire dove abbiamo lasciato. E basta, rappresenta una tappa di un percorso, come tale bisogna lasciarsela scivolare addosso nel bene e nel male".

20.35 - Raggiunto dai microfoni di Dazn pochi minuti prima di Inter-Napoli, il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo ha parlato delle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia: "Sta bene, aveva avuto questo fastidio alla schiena, ma ha ripreso alla grande e speriamo che continui a fare quello che ha fatto fino ad adesso".

19.26 - Sono ufficiali le formazioni di Inter-Napoli, posticipo della 16ª giornata di Serie A. Meret, nonostante la febbre, è regolarmente schierato in campo da Spalletti. Il tecnico azzurro schiera il classico 4-3-3 con la linea difensiva formata da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e Kim centrali. A centrocampo ai lati di Lobotka ci sono Anguissa e Zielinski. In avanti tridente composto da Politano, Oismhen e Kvaratskhelia.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan; Dimarco; Lukaku, Dzeko. All. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

La trasferta di Milano - contro i nerazzurri - è da sempre ostica per il Napoli e gli ultimi anni ad alto livelli dei partenopei non hanno cambiato la tradizione. L’Inter ha vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro i partenopei. I nerazzurri sono anche la squadra che in casa ha battuto più volte il Napoli in Serie A (50 vittorie, 17 pareggi e solo 9 sconfitte), segnando 143 gol, altro record per una squadra di Serie A contro gli azzurri. La particolarità della sfida è che da una parte l’Inter è la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sei), dall’altra nessuna ne ha segnate più del Napoli nel quarto d’ora finale di gara (10)

L'unico dubbio di Inzaghi riguarda l'attacco, ma dovrebbe partire con la coppia pesante Lukaku-Dzeko tenendosi la carta Lautaro - tornato da pochi giorni - solo per la ripresa. Per il resto non ci sarà Brozovic (che ha rimediato una ricaduta muscolare) e quindi spazio a Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu con Dimarco e Dumfries sugli esterni. In difesa acciaccato De Vrij ma in ogni caso i titolari prescelti sono già da tempo Skriniar, Acerbi e Bastoni che proveranno a fermare l'attacco atomico del Napoli.

Sono tre i dubbi di Luciano Spalletti. In attacco infatti Politano è nettamente favorito su Lozano per far parte del tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Gli interrogativi riguardano gli altri reparti: Rrahmani è recuperato ma fermo da tempo anche se Spalletti ha fatto intendere che lo valuter in campo e quindi resta favorito su Juan Jesus o di Ostigard. A sinistra Olivera può spuntarla su Mario Rui per la maggiore fisicità su Dumfries. In mediana Lobotka e Zielinski sono certi di un posto e Anguissa, un po' in ritardo, se la gioca con Ndombele

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli! L'attesa è finita. La (lunga) sosta Mondiale è alle spalle e per il Napoli è il momento della sfida pesantissima sul campo dell'Inter che può servire a lanciare un altro messaggio alle dirette concorrenti ed intanto tenere a distanza (o allontanare definitivamente) una delle rivali più accreditate in estate e che si presenta invece a questo scontro diretto a -11. Per l'Inter è praticamente l'ultima spiaggia per poter almeno credere ancora allo Scudetto ed il Napoli a Milano - contro i nerazzurri - vive l'ennesimo bivio e negli ultimi anni proprio la gara esterna contro gli interisti ha spesso segnato negativamente la stagione non solo per le sconfitte (dai rossi ad Insigne e Koulibaly ai tanti infortuni, su tutti quello devastante di Osimhen). Un trend da invertire, quindi, per dare l'ennesimo scossone al campionato e riprendere il discorso interrotto soltanto dallo stop Mondiale.