LIVE - Inter-Napoli, pre-partita: Koulibaly e Insigne out, in attacco il tridente leggero

19.40 - FORMAZIONI UFFICIALI

Inter (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biragi; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. A disp.: Meret, Karnezis, Koulibaly, Luperto, Allan, Lobotka, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Politano. All.: Gattuso.

19.15 - Secondo le ultime indiscrezioni diffuse da Tv Luna, Lorenzo Insigne non sarà della partita.

19.00 - Pochi minuti e sarà ufficiale la formazione: secondo Sky torneranno sia Allan che Fabian in mediana.

Senza lo squalificato Hysaj, Gattuso dovrebbe confermare la linea difensiva col ritorno di Manolas in coppia con Maksimovicm considerando i nuovi problemi fisici per Koulibaly. A centrocampo i dubbi maggiori: torna Fabian, probabilmente per Zielinski, con Demme ed Elmas (favorito su Allan non ancora al meglio). In attacco tornano Callejon e Mertens nel tridente con Insigne.

Senza Handanovic, conferma per Padelli tra i pali. Conte potrebbe tenere a riposo Lukaku, schierando Sanchez con Lautaro mentre a centrocampo potrebbe esserci Eriksen dal primo minuto, nel terzetto con Barella e Brozovic e Moses e Biraghi ai lati. In difesa rientra Bastoni con De Vrij e Skriniar.

Rivale complicatissimo per la squadra di Gattuso. L'Inter infatti è imbattuta da 10 gare in tutte le competizioni (6 vittorie e 4 pareggi) ed in campionato ha perso una sola gara, in casa contro la Juventus. L'unico precedente in gare di andata e ritorno in Coppa Italia rievoca dolci ricordi per i partenopei: semifinali del 1997, quando gli azzurri passarono il turno ai calci di rigore dopo un doppio pareggio. Per il resto l'Inter in Coppa Italia è imbattuta in casa contro il Napoli con due vittorie ed un pareggio. I nerazzurri non raggiungono la finale dal 2010/11, l'anno successivo al triplete. Il Napoli è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui ha partecipato alle semifinali di Coppa Italia (2015 contro la Lazio e 2017 contro la Juventus) ed ha vinto solo due volte una gara di semifinale in trasferta (1987 contro il Cagliari e 1989 contro il Pisa).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Inter-Napoli, valida per la semifinale d'andata di Coppa Italia! Dopo il terribile ko interno col Lecce, il Napoli ha l'occasione per ripartire subito. Di fronte, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, c'è l'Inter di Conte, lanciatissima dopo la rimonta nel derby e che vuole far strada anche in Coppa Italia. Per i nerazzurri è la strada più agevole per tornare a vincere un trofeo, per il Napoli quella più corta per garantirsi l'Europa League diretta, tutt'altro che scontato visto che gli azzurri anche col Lecce hanno confermato la propria inaffidabilità, faticancdo con le medio-piccole per poi essere capaci di esaltarti solo nelle grandi serate nei big-match.