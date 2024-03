LIVE - Inter-Napoli, prepartita: le probabili formazioni

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

In casa Inter, mister Inzaghi dovrà rinunciare agli infortunati Arnautovic e Carlos Augusto, oltre ai lungodegenti Cuadrado e Sensi. Tra i pali ci sarà Sommer, davanti a lui Bastoni, Acerbi e Pavard più di Bisseck. Sulle corsie laterali agiranno Darmian e Dimarco, in mediana il dubbio è su chi assisterà Barella e Mkhitaryan: è ballottaggio serrato tra Calhanoglu e Asllani, con il turco leggermente in vantaggio per una maglia dal 1'. Davanti la scelta è sul partner di Lautaro: Sanchez scalpita e insidia Thuram per partire titolare.

In casa Napoli, per mister Calzona un dubbi principale: riguarda Victor Osimhen, reduce dall'affaticamento muscolare di un paio di giorni fa. Il nigeriano rientra nella lista dei convocati e proverà a stringere i denti, ma non verrà corso nessun rischio. Per questo al momento è favorito Raspadori per una maglia dal primo minuto, a completare il tridente Kvaratskhelia e Politano. Pochi dubbi a centrocampo: oltre Anguissa e Lobotka anche Traoré va verso la conferma. Difficilmente ipotizzabile un impiego di Zielinski (quantomeno dall'inizio) contro quella che sarà la sua prossima squadra. Nelle retrovie in tre sono sicuri del posto: capitan Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Sulla corsia di sinistra solito ballottaggio tra Olivera e Mario Rui (con l'uruguagio in pole). A difesa dei pali della porta azzurra ci sarà Alex Meret

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Inter-Napoli