LIVE - Juventus-Napoli, pre-partita: azzurri a caccia dei 3 punti per avvicinare lo Scudetto

Quando può arrivare la matematica?

La sconfitta della Lazio può far scoppiare la festa con ulteriore anticipo. In caso di vittoria a Torino, il Napoli si porterebbe a +17 e potrebbe festeggiare già nella gara contro la Salernitana, a 6 giornate dal termine come mai accaduto nella storia della Serie A. Con due vittorie, infatti, alla squadra di Spalletti poi basterebbe aspettare una mancata vittoria della Lazio sul campo dell'Inter il giorno successivo. I 90 minuti di questa sera renderanno più chiara la situazione.

Le scelte di Spalletti

Out Politano, Simeone e Mario Rui, Spalletti recupera Rrahmani che ieri s'è allenato ma è da valutare il suo impiego da titolare: è pronto in ogni caso Juan Jesus (favorito su Ostigard) al fianco di Kim. A sinistra nessun dubbio su Olivera così come in mediana il rientro di Anguissa con Lobotka e Zielinski. In attacco Kvaratakhelia e Osimhen sono motivati a ripetere l'enorme prova dell'andata mentre a destra Lozano se la gioca con Elmas per la maglia da titolare.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli! La squadra di Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Champions vuole ritrovare il sorriso in campionato, riprendendo il proprio cammino trionfale e avvicinando ulteriormente la matematica dello Scudetto (peraltro dopo il ko inaspettato della Lazio di ieri che potrebbe permettere agli azzurri di festeggiare già tra due turni). Il Napoli arriva allo Stadium con 16 punti di vantaggio sui bianconeri (in attesa che venga ridefinita la penalizzazione), un'enormità che forse neanche fotografa pienamente la superiorità e la bellezza del campionato degli azzurri che proprio all'andata ridimensionarono i bianconeri - prima della penalizzazione - con un 5-1 storico proprio nel momento migliore della squadra di Allegri (era reduce da 8 vittorie di fila senza subire gol) che puntava alla rimonta Scudetto.