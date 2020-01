LIVE - Lazio-Napoli 0-0: comincia il secondo tempo!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

66' - Luis Alberto si sgancia sulla destra, prova il cross verso Milinkovic Savic ma il suggerimento è troppo lungo.

64' - Sostituzione per la Lazio: fuori Caicedo, dentro Cataldi.

63' - Fabian scambia con Callejon, porta palla e serve Allan. Il cross del brasiliano è di facile lettura.

62' - Insigne va via sulla sinistra, poi appoggia a Fabian, che non calcia e cerca ancora il suo capitano con un passaggio però impreciso.

60' - Cross al centro di Lulic per Caicedo, che salta ma sfiora soltanto la sfera: palla sul fondo.

59' - Lazzari va via a Mario Rui sulla destra, poi Allan arriva in scivolata e commette fallo.

57' - Callejon prova a combinare con Zielinski al limite dell'area, ma quest'ultimo sbaglia il tocco di ritorno e la palla si spegne sul fondo.

56' - In questa ripresa il Napoli è un po' più arrembante, ma regna ancora grande equilibrio.

55' - Immobile avanza palla al piede sulla corsia sinistra. Manolas gli appoggia il braccio sulla spalla, l'attaccante perde l'equilibrio e Orsato fischia il fallo.

54' - Dopo il corner la sfera arriva fuori area a Immobile, ma il suo tentativo è fuori dallo specchio.

53' - Pallone in area per Luis Alberto, che calcia di prima intenzione. La difesa del Napoli devia in angolo.

52' - Il Napoli è lesto a fiondarsi sulla seconda palla. Callejon riceve sulla destra e va al cross. Milik calcia al volo, colpendo però malissimo.

51' - Tentativo di Fabian dalla lunga distanza: la palla sfila sul fondo.

50' - Hysaj si incunea nell'area di rigore avversaria, poi calcia col mancino, ma sbatte sul muro biancoceleste.

49' - Luis Alberto va in progressione, poi col tacco lascia ad Immobile. Fabian lo atterra con una spallata regolare e recupera il pallone.

47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

46' - COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

18.48 - FINISCE IL PRIMO TEMPO! Tanta sofferenza per il Napoli di Gattuso in questi primi 45' minuti, è 0-0 all'intervallo contro la Lazio.

45'+2' - Parte il traversone dalla bandierina, libera tutto Manolas di testa.

45'+1' - La Lazio conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

45' - L'arbitro ha concesso due minuti di recupero.

44' - Luis Alberto tiene palla fuori area, alza la testa e calcia! Blocca Ospina!

43' - IMMOBILE! Lazio ancora pericolosa. Mario Rui sbaglia un rinvio e serve di fatto Immobile. Quest'ultimo schiaccia la conclusione e a due passi dalla linea è Di Lorenzo a salvare il Napoli.

42' - MILINKOVIC! Conclusione potente e precisa da fuori, Ospina si distende e blocca in due tempi.

41' - Lulic spintona Callejon e viene ammonito.

40' - Il Napoli adesso è un po' troppo schiacciato nella propria metà campo. Sta crescendo la Lazio.

38' - Contatto plateale tra Manolas e Immobile: fallo e giallo per il centrale del Napoli.

37' - Apertura per Immobile, che riceve sulla sinistra ma sbaglia la giocata successiva. L'azione sfuma.

35' - Partita davvero complicata per Fabiàn, tanti errori e spagnolo che non riesce a trovare la quadratura in mezzo al campo.

33' - ALLAN! Azione insistita del brasiliano che non trova alternative se non il tiro dal limite! Fuori di poco!

32' - Parte il traversone dalla bandierina, ci arriva Milinkovic-Savic che incorna! Fuori!

31' - La Lazio conquista calcio d'angolo, salgono le torri.

29' - Insigne cerca Callejon in verticale, lo spagnolo scatta ma il passaggio è troppo lungo. Rimessa dal fondo per la Lazio.

29' - Il Napoli non sfrutta il corner ma resta in proiezione offensiva.

28' - INSIGNE! A sorpresa calcia direttamente in porta verso il palo lontano, Strakosha si allunga e ci arriva!

27' - Insigne punta Lazzari e lo salta in velocità, trattenuto proprio dall'ex SPAL che si becca il primo giallo della partita.

26' - Errore di Fabiàn che perde palla nell'area azzurra, se la cava la difesa che riesce a chiudere su Caicedo.

25' - Lulic prova il cross da fuori, palla che sorvola l'area ma termina direttamente sul fondo.

24' - Lancio profondo per Milik, che però perde il duello fisico con Acerbi. Possesso Lazio.

23' - Squadre molto corte in campo e così entrambe fanno fatica a trovare spazi. Partita ancora bloccata.

21' - Intervento duro di Acerbi su Hysaj, punizione in proiezione offensiva per il Napoli.

19' - Altra uscita provvidenziale di Ospina: con i pugni libera l'area, ma il possesso è ancora della Lazio.

18' - Ospina non è ancora al meglio dopo il colpo subito prima da Milinkovic-Savic. Si alza Karnezis, il terzo portiere del Napoli, dalla panchina per il riscaldamento. Per ora comunque il colombiano resta in campo.

17' - Palla in verticale perfetta per Immobile. Bravissimo Manolas a passargli davanti e coprire con la posizione l'uscita di Ospina.

16' - Lucas Leiva prova a far correre Lazzari sulla fascia destra, ma i due non s'intendono e l'azione sfuma.

15' - Fabian apre a sinistra per Zielinski. Cross del polacco deviato, la Lazio si salva.

13' - Da fuori parte il cross verso Milinkovic in area, esce Ospina che si scontra con l'avversario. Punizione Napoli.

12' - Gran palla di Caicedo per Immobile in area, ci prova l'attaccante biancoceleste che trova la chiusura di Mario Rui.

11' - Azione veloce del Napoli con Allan che guida la manovra, arriva al limite e calcia! Fuori!

10' - Dalla bandierina palla fuori su Zielinski che crossa sul secondo palo, Strakosha blocca in due tempi.

9' - Mario Rui dalla bandierina scodella dentro, Leiva anticipa tutti e spedisce ancora in corner.

8' - Hysaj si libera sulla destra, la mette in area per Milik che stoppa e prova a calciare ma viene chiuso da tre avversari. La palla finisce in calcio d'angolo.

7' - Milinkovic lascia partire il cross dalla sinistra, palla verso Caicedo ma libera la difesa del Napoli.

6' - Lungo giropalla del Napoli, alla ricerca di spazi. Gli azzurri non riescono però a prendere metri.

4' - Lancio per Caicedo, chiuso bene da Mario Rui. Zielinski sbaglia l'uscita e regala un nuovo possesso alla Lazio.

3' - Apertura per Callejon, che controlla e premia la sovrapposizione di Hysaj, sbagliando però la misura del passaggio.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

17.50 - Mega-coreografia per i 120 anni della Lazio mentre le squadre sono pronte all'ingresso in campo

17.40 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, pochi minuti prima della sfida contro la Lazio è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' difficile raccontare il momento in pochi minuti. Stiamo venendo fuori da situazione di difficoltà particolare, non eravamo abituati. Ma nell'ultima partita ho visto grandi passi in avanti come intensità e come gioco, nonostante la sconfitta".

Demme è ufficiale, Lobotka quasi. "Demme è un calciatore che dà ordine a centrocampo, sa fare bene il vertice basso, ha tempi. A Lobotka siamo molto vicini, lui può fare sia il vertice basso che la mezzala. Riempiremo così le due caselle a centrocampo per Gattuso".

17.30 - I biancocelesti partiranno col tandem d'attacco composto da Immobile e Felipe Caicedo e proprio quest'ultimo ha parlato nel pre partita ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono ansioso di scendere in campo, perché è una partita importante e non vedo l'ora. Abbiamo la responsabilità di continuare a fare bene come abbiamo fatto finora. Stiamo andando benissimo e oggi è un'opportunità unica per continuare così di fronte ai nostri tifosi. Dobbiamo vedere come giocherà il Napoli, ma oggi dobbiamo approfittarne".

16.36 - FORMAZIONI UFFICIALI - Un solo cambio per il Napoli rispetto all'undici visto lunedì scorso contro l'Inter. Tante assenze per Gennaro Gattuso. Out Mertens, Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic, Younes, Meret, oltre al neo-acquisto Demme non ancora disponibile. Sono note le scelte di formazione fatte dall'allenatore calabrese, che non regala sorpresa: tra i pali va Ospina mentre in difesa riconferma per Di Lorenzo in coppia con Manolas ed Hysaj e Mario Rui ai lati. In mediana scelte obbligate con Allan, Fabian e Zielinski ed in attacco solito tridente.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Bastos, Patric, Silva, Jony, Cataldi, Berisha, André Anderson, Adekanye. All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Lozano, Llorente. All. Gattuso

16.00 - Gira anche tutto bene alla squadra di Inzaghi che ha guadagnato ben 8 punti con i gol segnati dopo il 90' (almeno tre più di ogni altra squadra). Disastroso invece il trend del Napoli: ha vinto solo una delle ultime 10 partite di campionato (non accadeva dal 2010) ed in generale con 13 punti nelle prime 9 trasferte di campionato è la peggior partenza dal 2011.

15.40 - I precedenti naturalmente sono tutti pro Napoli viste le tante vittorie inflitte alla Lazio negli anni. I laziali hanno perso tutte le ultime 5 sfide di Serie A col Napoli (subendo 15 reti) ed è la loro striscia di ko più lunga contro una singola avversaria. Addirittura la Lazio ha perso tutte le ultime 6 sfide casalinghe contro i partenopei (16 gol subiti). Quest'anno ovviamente la Lazio ha numeri diversi ed è in striscia aperta di 9 vittorie di fila ed è la seconda volta nella sua storia che accade. In casa viaggia ad almeno due reti fatte di media nelle ultime sette sfide interne: dal '50 non arriva ad otto gare siglando almeno due gol.

Come se non bastasse il momento negativo, la poca fiducia e tranquillità, Rino Gattuso deve fare i conti anche con la componente infortuni. Questa settimana non ci sono stati recuperi, ma alla lunga lista si sono aggiunti anche Meret per una botta rimediata con l'Inter e Younes per la febbre. Nessun rischio per Koulibaly, che rientrerà quindi con la Fiorentina mentre Mertens rientrerà dal Belgio martedì. Ancora lontani dal recupero Maksimovic e Ghoulam e per quanto riguarda i nuovi acquisti - Demme e Lobotka, che svolgerà questa mattina le visite - saranno a disposizione per la Fiorentina. Gattuso dovrà adattare, probabilmente per l'ultima volta, Fabian da vertice basso con Allan e Zielinski, solito tridente in attacco ed in difesa si va verso la conferma di Di Lorenzo al fianco di Manolas, con Hysaj e Mario Rui ai lati. Una formazione rimaneggiata, ma che a partire dalla prima giornata del girone di ritorno potrà probabilmente voltare pagina con i volti nuovi ed il recupero di un bel po' di infortunati.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lazio-Napoli! Dopo la sfida all'Inter capolista, per il Napoli in piena convalescenza c'è un altro impegno complicatissimo che chiude un girone d'andata decisamente disastroso. Gattuso va a caccia di ulteriori segnali di ripresa sul campo della Lazio, lanciatissima con 9 vittorie consecutive, galvanizzata dal trionfo sulla Juve, da una striscia di vittorie anche senza giocare benissimo - come nell'ultimo turno col Brescia - e tante zampate vincenti nei finali di partita. I partenopei invece arrivano alla sfida dopo il ko con l'Inter che, da un lato ha dato segnali incoraggianti sul piano del gioco con un maggiore fraseggio e una buona produzione offensiva, ma dall'altro preoccupanti per ulteriori errori individuali che hanno spianato la strada ai nerazzurri con tre regaloni su tutte e tre le reti. Due volti ribaditi anche da Gattuso in conferenza, insistendo sull'aspetto mentale ma anche sui problemi di condizione fisica a cui sta provando a rimediare con una metodologia totalmente diversa.