LIVE - Lazio-Napoli 0-0: esordio per Ngonge e Dendoncker

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live

87' - Cross dalla trequarti di Pellegrini a trovare Vecino in area. Sponda dell'uruguagio per Castellanos ma è attento Gollini ad intercettare.

84' - Sarri inserisce Rovella per Cataldi.

84' - Ultime due mosse di Mazzarri, dentro Lindstrom ed esordio per Dendoncker. Escono Politano e Lindstrom.

83' - Battuta velenosa di Zielinski che scavalca la barriera ma finisce a lato.

81' - Combinazione tra Ngonge e Gaetano, il belga conquista punizione da ottima posizione. Ammonito Cataldi.

80' - Esordio in maglia azzurra per Ngonge, entra anche Mazzocchi. Escono Raspadori e Mario Rui.

77' - Esce Guendouzi, lascia spazio a Vecino.

74' - OCCASIONE LAZIO! Palla illuminante di Guendouzi per Isaksen, il danese centra in area per Castellanos che colpisce di tacco. Bravissimo Ostigard a salvare.

71' - Prima mossa di Sarri: dentro Pellegrini per Lazzari.

70' - Ammonito Gila per un fallo su Politano.

69' - Verticalizzazione per Raspadori che si fa trovare bene in area ma perde il tempo di gioco per calciare.

67' - Corner di Zielinski ribattuto e Gaetano prova la voléè dal limite: palla non troppo lontana dallo specchio.

65' - Il palleggio della Lazio libera Cataldi dal limite che evita Lobotka e prova un radente col mancino: palla che sibila vicino al palo alla sinistra di Gollini.

61' - Lazio pericolosa che continua a spingere sull'acceleratore. Il Napoli si schiaccia e non riesce più a uscire.

59' - Primo cambio in casa Napoli, esce Demme entra Gaetano.

54' - Ammonito Romagnoli, per un intervento in ritardo su Politano.

53' - Ci prova il Napoli con lo sviluppo sugli esterni: la Lazio concede l'ampiezza e riesce a respingere tutti i cross.

48' - Primo giallo del match è del Napoli. Ammonito Demme per un intervento falloso su Felipe Anderson.

46' - Pronti via e lancio di Cataldi per Castellanos che controlla col petto e in rovesciata batte Gollini. C'è però il fuorigioco a "rovinare" il gran gol all'argentino.

19.03 - Comincia la ripresa

18.48 - Finisce il primo tempo.

44' - Mario Rui ancora una volta impreciso in uscita: Juan Jesus costretto al fallo poco sopra il vertice sinistro dell'area azzurra.

43' - Accelerata improvvisa di Isaksen che si accentra dalla sinistra e calcia a giro: conclusione che termina sopra la traversa.

41' - Lazio che riparte in campo aperto e Castellanos che si lascia cadere dopo un non-contatto con Lobotka. Lucidissimo Orsato a lasciar proseguire il gioco.

39' - Lancio profondo di Zielinski per lo scatto di Raspadori che è però continuamente braccato dai due centrali della Lazio.

38' - Mario Rui perde un pallone sanguinoso all'altezza della propria trequarti campo. Il portoghese è costretto a commettere fallo.

35' - Lazio che da un paio di minuti ha messo casa nella metà campo del Napoli, provano a spingere i biancocelesti.

33' - Cross dalla destra di Isaksen a cercare Castellanos che cade in area. Proteste veementi dell'argentino, per Orsato è tutto regolare.

31' - Lancio forzato di Cataldi all'indirizzo di Isaksen che non può arrivare sul pallone. Biancocelesti che non trovano il varco giusto.

26' - Recupero palla di Di Lorenzo sulla trequarti a favorire Politano, che prova l'imbucata per l'inserimento in area di Mario Rui. Attento Provedel in uscita.

24' - Lancio lungo di Ostigard per lo scatto di Politano alle spalle di Marusic. L'esterno azzurro sembra in svantaggio ma riesce a evitare la rimessa e servire Di Lorenzo a rimorchio: cross respinto.

21' - La mossa di Mazzarri è schermare Cataldi con a turno uno tra Demme e Politano. La Lazio si affida ai lanci lunghi verso Castellanos per superare la prima linea di pressione.

17' - Luis Alberto recupera palla e prova a ripartire ma Lobotka gli morde le caviglie e subito riprende la sfera. Gran gara sin ora dello slovacco.

13' - Prima occasione del match. Luis Alberto defilato a sinistra riceve palla, vede uno spazio in mezzo e serve Isaksen al limite dell'area. Tiro di prima del danese che finisce alto.

9' - Fallo tattico di Di Lorenzo su Castellanos in contropiede: l'Olimpico chiede il giallo, Orsato grazia il capitano del Napoli.

6' - Fase di studio dei match: il Napoli prova a prendere in mano il possesso sfruttando i due mediani. Zielinski si posiziona più vicino a Raspadori.

2' - Scatto in profondità di Raspadori cercato da Mario Rui, attento in chiusura Gila.

18.02 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

18.01 - Le squadre osservano un minuto di silenzio per la scomparsa di Gigi Riva.

17.56 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

17.48 - Ai microfoni di Dazn prima della sfida con Napoli ha parlato Maurizio Sarri, tecnico della Lazio: "Abbiamo trovato l'Inter in edizione super, noi no. Era inutile analizzare più di tanto una partita non giocata.

Felipe Anderson? Non ci cambia nulla il lato dove gioca. A vederlo in allenamento sta benissimo, è talentuoso anche se in campo non rende quanto potrebbe. Ma è sempre un'arma.

Zielinski farà l'attaccante a sinistra, lo aveva fatto bene anche con me. Il Napoli è una squadra forte, non ci dobbiamo fare influenzare dal momento negativo che stanno superando, hanno cambiato atteggiamento nelle ultime partite. Non devono trarci in inganno neanche i loro infortuni, perché hanno una rosa importante e saranno sicuramente competitivi".

17.45 - Nel pre-partita di Lazio-Napoli, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Confronto con Zielinski prima del match? “E‘ un professionista, oggi stiamo pensando solo alla nostra gara di oggi. E’ una partita molto importante per rimetterci in carreggiata per il quarto posto. Piotr è professionista ed un giocatore importante, finché è con noi deve giocare per noi”.

Osimhen distratto dalle voci di mercato? “E’ una mentalità non corretta pensare che se un giocatore medita di cambiare squadra non possa essere con determinante. Ha sempre voglia di vincere anche nelle partitelle tra compagni. Non è mai venuto meno il discorso agonistico, se ne riparlerà a fine campionato. Spero che torni dalla Coppa d’Africa con le condizioni fisiche e soprattutto mentali per dare il suo contributo a questa squadra”.

17.36 - Ai microfoni di Dazn prima della sfida con Napoli ha parlato Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio: "Pensiamo partita dopo partita, per noi contano tutte. Visto il modulo, è un Napoli difficile da decifrare, hanno delle assenze importanti ma rimangono una squadra competitiva. Sarà una sfida difficile e speriamo di portarla a casa".

Vi ha caricato l'impresa di Sinner?

"L'abbiamo vista tutti insieme. Gli facciamo i complimenti, è un ragazzo per bene e penso che oggi abbia dimostrato grande voglia. Non ha mai mollato e ci deve servire da lezione, speriamo di emularlo".

17.35 - Cyril Ngonge, nuovo acquisto del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro la Lazio.

Cosa ti ha chiesto Mazzarri quando sei arrivato a Napoli? “Di essere molto calmo e di non aver molta pressione. Di giocare il mio gioco, come ho fatto al Verona, ma in una squadra più forte e con più qualità. Giocare a Napoli sarà più facile, perché giocherò con giocatori molto forti come Zielinski”.

16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, match delle 18 valido per la 22ª giornata di Serie A. Mazzarri deve fare a meno di ben 9 uomini, mancano gli squalificati: Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan, Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa e il nuovo acquisto Traorè, ancora a corto di preparazione. Tra i pali confermato Gollini, difesa a tre composta da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus nel terzetto difensivo. Sulla fascia destra ritorna Di Lorenzo, dall'altro Mario Rui. In mediana: Demme e Lobotka con Zielinski avanzato nei due sulla trequarti insieme a Politano. Davanti Raspadori, unica punta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori. All. Mazzarri.

Statistiche: si affrontano due squadre che fanno del pressing e del dominio della metà campo avversaria il proprio marchio di fabbrica. Il Napoli è al secondo posto in campionato per Field Tilt (il dato che calcola il possesso palla nella trequarti offensiva) e PPDA (il dato che regista l'intensità del pressing). La Lazio in queste classifiche si trova rispettivamente al quarto e quinto posto. Tuttavia, gli azzurri dall'arrivo di Mazzarri hanno modificato il proprio modo di giocare. Soprattutto dalle sfide di Supercoppa con il passaggio alla difesa a tre, la squadra partenopea tiene il baricentro molto più basso, concedendo la prima costruzione agli avversari e provando a sfruttare le ripartenze.

Sarri per il match contro gli azzurri dovrà rinunciare agli squalificati Immobile e Zaccagni e all'infortunato Patric, ma recupera Castellanos. Quindi tridente offensivo formato dall'argentino insieme a Felipe Anderson e Isaksen. A centrocampo non si toccano Rovella e Guendouzi, poi c'è Luis Alberto che non è al meglio: resta viva l'ipotesi Vecino. In difesa davanti a Provedel ci saranno Gila e Romagnoli, con Patric che proverà a recuperare almeno per la panchina. Laterali agiranno Marusic e Lazzari, in pole su Pellegrini.

Un Napoli in piena emergenza verso la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Saranno molte le assenze da affrontare: mancheranno gli squalificati Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan con Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. Ci sarà Gollini tra i pali con Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus nel terzetto difensivo. Sulla fascia destra ritorna Di Lorenzo, dall'altro lato pronto Mazzocchi. Mazzarri sta pensando di appesantire la mediana inserendo Demme insieme a Lobotka e Zielinski (ballottaggio con Gaetano). L'unico trequartista sarà Politano alle spalle della punta Raspadori, con Lindstrom e Ngonge pronti a subentrare a gara in corso.