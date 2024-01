LIVE - Lazio-Napoli, prepartita: Ostigard e Demme titolari. Cataldi per Rovella in extremis

Premi F5 da pc o aggiorna la pagina da smartphone per seguire il live



17.35 - Cyril Ngonge, nuovo acquisto del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro la Lazio.

Cosa ti ha chiesto Mazzarri quando sei arrivato a Napoli? “Di essere molto calmo e di non aver molta pressione. Di giocare il mio gioco, come ho fatto al Verona, ma in una squadra più forte e con più qualità. Giocare a Napoli sarà più facile, perché giocherò con giocatori molto forti come Zielinski”.

16.55 - Sono ufficiali le formazioni di Lazio-Napoli, match delle 18 valido per la 22ª giornata di Serie A. Mazzarri deve fare a meno di ben 9 uomini, mancano gli squalificati: Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan, Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa e il nuovo acquisto Traorè, ancora a corto di preparazione. Tra i pali confermato Gollini, difesa a tre composta da Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus nel terzetto difensivo. Sulla fascia destra ritorna Di Lorenzo, dall'altro Mario Rui. In mediana: Demme e Lobotka con Zielinski avanzato nei due sulla trequarti insieme a Politano. Davanti Raspadori, unica punta.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri.

NAPOLI (3-5-2): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Demme, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori. All. Mazzarri.

Statistiche: si affrontano due squadre che fanno del pressing e del dominio della metà campo avversaria il proprio marchio di fabbrica. Il Napoli è al secondo posto in campionato per Field Tilt (il dato che calcola il possesso palla nella trequarti offensiva) e PPDA (il dato che regista l'intensità del pressing). La Lazio in queste classifiche si trova rispettivamente al quarto e quinto posto. Tuttavia, gli azzurri dall'arrivo di Mazzarri hanno modificato il proprio modo di giocare. Soprattutto dalle sfide di Supercoppa con il passaggio alla difesa a tre, la squadra partenopea tiene il baricentro molto più basso, concedendo la prima costruzione agli avversari e provando a sfruttare le ripartenze.

Sarri per il match contro gli azzurri dovrà rinunciare agli squalificati Immobile e Zaccagni e all'infortunato Patric, ma recupera Castellanos. Quindi tridente offensivo formato dall'argentino insieme a Felipe Anderson e Isaksen. A centrocampo non si toccano Rovella e Guendouzi, poi c'è Luis Alberto che non è al meglio: resta viva l'ipotesi Vecino. In difesa davanti a Provedel ci saranno Gila e Romagnoli, con Patric che proverà a recuperare almeno per la panchina. Laterali agiranno Marusic e Lazzari, in pole su Pellegrini.

Un Napoli in piena emergenza verso la sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Saranno molte le assenze da affrontare: mancheranno gli squalificati Simeone, Cajuste e Kvaratshelia, gli infortunati Meret, Olivera e Natan con Osimhen e Anguissa impegnati in Coppa d’Africa. Ci sarà Gollini tra i pali con Ostigard, Rrahmani e Juan Jesus nel terzetto difensivo. Sulla fascia destra ritorna Di Lorenzo, dall'altro lato pronto Mazzocchi. Mazzarri sta pensando di appesantire la mediana inserendo Demme insieme a Lobotka e Zielinski (ballottaggio con Gaetano). L'unico trequartista sarà Politano alle spalle della punta Raspadori, con Lindstrom e Ngonge pronti a subentrare a gara in corso.